Javier Milei volvió a cargar contra Lula da Silva: "Siempre es bueno sacarse de encima a los chorros y corruptos" + Agregar ámbito en









El Presidente reafirmó sus críticas contra Lula, defendió sus dichos en Brasil y volvió a expresar su respaldo a Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones.

Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva tras su viaje a Brasil.

Javier Milei volvió a apuntar contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y reafirmó las declaraciones que había realizado durante su visita a San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El mandatario insistió en calificar al líder brasileño como "ladrón" y "corrupto", profundizando la tensión diplomática entre ambos países.

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Las nuevas declaraciones llegan días después del discurso que el Presidente pronunció en la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil, donde apoyó la postulación de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre y lanzó fuertes críticas contra el actual mandatario brasileño.

En una entrevista con LN+, Milei defendió aquellas declaraciones y, al ser consultado por la polémica que generaron, respondió: "¿Mentí en Brasil?". Además, aseguró que Lula fue "una de las pocas personas que no me felicitaron cuando gané las elecciones", expresó su deseo de que "Brasil se pinte de azul" y sostuvo: "Siempre es bueno sacarse de encima a los zurdos, chorros y corruptos".

Las declaraciones de Milei profundizan la crisis diplomática entre Argentina y Brasil. Qué dijo Milei durante su visita a Brasil Durante su paso por San Pablo, el Presidente participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. En ese acto sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula", al compararlo con el "Riesgo Kuka" que, según afirmó, existía en Argentina antes de su llegada al Gobierno.

En ese mismo discurso, Milei calificó al mandatario brasileño de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", y afirmó que Flávio Bolsonaro representa a una mayoría que busca un cambio político en Brasil. Además, cuestionó al juez Alexandre de Moraes, luego de que no pudiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante su viaje. "Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado", expresó.

El Presidente argentino reiteró su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Presidencia Uruguay advirtió por el impacto de la disputa en el Mercosur La escalada entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva también generó repercusiones dentro del Mercosur. El gobierno de Uruguay descartó asumir un rol de mediador entre ambos mandatarios, aunque reconoció que el conflicto puede afectar el funcionamiento del bloque regional en un momento de negociaciones internacionales. El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, explicó que Montevideo sigue la situación "muy de cerca", pero consideró que se trata de un asunto que corresponde resolver a Argentina y Brasil. No obstante, advirtió que "cualquier elemento de tensionamiento del Mercosur no ayuda para nada" y remarcó que el bloque atraviesa una etapa clave por las negociaciones con la Unión Europea, la EFTA y otros socios comerciales. Las declaraciones de Milei en Brasil ya habían provocado una crisis diplomática entre ambos países, que incluyó el llamado a consultas de los embajadores. Si bien desde ambos gobiernos descartaron una ruptura de las relaciones bilaterales, los nuevos dichos del mandatario argentino volvieron a profundizar el enfrentamiento político con Lula.