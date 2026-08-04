Argentina cuestionó la decisión de Brasil: "Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional".

Tras la decisión del gobierno de Lula de retirar a su embajador en Buenos Aires, la Cancillería argentina emitió un duro comunicado en el que lamentó la medida, la calificó de "unilateral" y aseguró que Brasil actúa por "cuestiones puramente ideológicas".

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil escaló este martes luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva decidiera retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir la representación diplomática bilateral al nivel de encargados de negocios . Horas después, la Cancillería argentina respondió con un comunicado oficial en el que lamentó la decisión brasileña y cuestionó los motivos detrás de la medida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el embajador argentino en Brasil fue convocado por las autoridades de ese país, donde se le comunicó la decisión del Gobierno brasileño de rebajar el vínculo diplomático y solicitar su regreso a Argentina.

En su respuesta, la Cancillería sostuvo que "la República Argentina toma nota de la decisión adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil" y lamentó que el país vecino haya decidido "continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas" .

Además, el Gobierno argentino recordó que en los últimos años hubo numerosos cruces políticos entre dirigentes de ambos países, aunque remarcó que nunca respondió con medidas institucionales.

"En todos esos casos, sin excepción, la Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que la Argentina sostiene hoy", expresó el comunicado oficial.

La Cancillería también reafirmó que las relaciones entre los Estados "deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno".

Finalmente, el comunicado aseguró que la política exterior argentina "continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato conferido por el pueblo argentino".

Tras los insultos de Javier Milei a Lula, Brasil ordenó retirar a su embajador de Argentina

La decisión de Brasil llegó después de las reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei contra Lula. En sus últimas entrevistas televisivas, el mandatario argentino volvió a calificar a su par brasileño como "ladrón" y "presidiario", y sostuvo que la condena que había recibido fue anulada por un "error administrativo" de la Justicia brasileña.

Desde el gobierno de Lula justificaron la medida al señalar que "tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el Presidente hacen inevitable esa decisión".

Con esta decisión, Brasil retiró a su embajador Julio Bitelli de Buenos Aires y redujo el nivel de su representación diplomática en Argentina, una medida inédita en la relación bilateral de las últimas décadas.

Cómo se originó la tensión entre ambos países

Durante su paso por San Pablo, el Presidente participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. En ese acto sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula", al compararlo con el "Riesgo Kuka" que, según afirmó, existía en Argentina antes de su llegada al Gobierno.

En ese mismo discurso, Milei calificó al mandatario brasileño de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", y afirmó que Flávio Bolsonaro representa a una mayoría que busca un cambio político en Brasil. Además, cuestionó al juez Alexandre de Moraes, luego de que no pudiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante su viaje. "Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado", expresó.

La respuesta del Gobierno de Brasil fue inmediata. En un primer momento, la Cancillería convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires y citó al representante argentino en Brasilia para expresar formalmente su rechazo a las declaraciones de Milei. Además, el canciller Mauro Vieira calificó los dichos como "graves" e "inaceptables", mientras que Lula evitó responder personalmente y delegó la reacción en el plano diplomático.

Desde la Casa Rosada buscaron restarle dramatismo al episodio. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que las diferencias ideológicas entre ambos presidentes no tienen como intención alterar las relaciones diplomáticas ni comerciales entre Argentina y Brasil, y sostuvo que las declaraciones de Milei forman parte de sus convicciones políticas.

Sin embargo, la crisis se profundizó este martes con una decisión inédita de Itamaraty: Brasil resolvió retirar a su embajador en la Argentina y rebajar al mínimo el nivel de su representación diplomática, al considerar que las reiteradas agresiones de Milei contra Lula hacían inviable su regreso a Buenos Aires.