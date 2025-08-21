¿Quién era Frank Caprio, el "juez más amable del mundo" que murió a los 88 años?







Frank Caprio, apodado como "el juez más amable del mundo" murió mientras estaba internado en Rhode Island. El magistrado se hizo conocido en el mundo por perdonar una multa por exceso de velocidad a un hombre que llevaba a a su hijo al hospital.

El "juez más amable del mundo", Frank Caprio, falleció a los 88 años. Redes sociales

A los 88 años, Frank Caprio el magistrado de los Estados Unidos a quien apodaron "el juez más amable del mundo", falleció luego de sufrir una recaída durante el tratamiento que realizaba contra el cáncer de páncreas que le habían diagnosticado dos años atrás. Se hizo conocido en el mundo luego de exonerar a un hombre que había sido multado por exceso de velocidad cuando conoció las circunstancias del hecho: el hombre trasladaba a su hijo enfermo de cáncer al hospital.

Empatico y cordial, Caprio ganó popularidad a partir de un programa de televisión en el que mostraba la importancia de la escucha en cada caso. Fue su familia, a través de las propias redes sociales del juez, la que confirmó su muerte. "Amado por su compasión, humildad e inquebrantable fe en la bondad de las personas, el juez Caprio marcó la vida de millones de personas a través de su trabajo en los tribunales y fuera de ellos. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella indeleble en todos los que le conocieron”, escribió la familia de Caprio.

"En su honor, que cada uno de nosotros nos esforcemos por traer un poco más de compasión al mundo, como lo hizo todos los días", finalizó el comunicado de la familia. El dolor por su pérdida, incluso, llevó al gobernador de Rhode Island, Dan McKee a ordenar que las banderas del estado permanezcan a media asta en su memoria. En un posteo por la red X, McKee recordó a Caprio como un “tesoro” y “un símbolo de empatía en la magistratura”.

“Caught in Providence”, el programa donde Frank Caprio mostró su compasión El programa "Caught in Providence" mostraba los casos reales de los juzgados del lugar. Allí, con empatía y carisma, Caprio deslumbró y maravilló a la audiencia. Con su mirada franca y su escucha compasiva, Caprio había trabajado en la Corte Municipal de Providence durante casi cuatro décadas y, en el momento de su retiro la ciudad renombró la sala del tribunal municipal con su nombre.

falleció el magistrado Frank Caprio Frank Caprio, ya retirado, durante su tratamiento en el hospital. Frank Caprio en Instagram En el programa, los casos de infracciones menores llegaban al juzgado de Caprio y él trataba de encontrar una resolución un poco más paternal, en lugar del castigo duro y ejemplar. El último mensaje de Frank Caprio en redes El martes, en el hospital, el juez Caprio había compartido a través de su red social de Instagram un video en el que mencionó: "Desgraciadamente, he sufrido un revés, ahora estoy de nuevo en el hospital y vuelvo a pedirles que me recuerden en sus oraciones una vez más". Más de dos millones de personas le dieron me gusta al video.