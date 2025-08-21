"Anemone", la película que marca el regreso a la actuación de Daniel Day-Lewis presentó su primer tráiler







La película marca el debut como director de largometrajes del hijo de Lewis, Ronan Day-Lewis, y fue coescrita por padre e hijo.

Daniel Day-Lewis protagoniza la película junto a Sean Benn.

Daniel Day-Lewis salió de su retiro en el primer tráiler de su nueva película, Anemone. El proyecto de Focus Features tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York, que comienza el 26 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de octubre, y marca el regreso del tres veces ganador del Oscar después de un “retiro” de ocho años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película marca el debut como director de largometrajes del hijo de Lewis, Ronan Day-Lewis, y fue coescrita por padre e hijo.

De qué trata Anemone La descripción oficial de Anemone la describe como "un absorbente drama familiar... sobre vidas destrozadas por legados aparentemente irreconciliables de violencia política y personal". Ambientada en el norte de Inglaterra, la película sigue a un hombre de mediana edad (Sean Bean) que "emprende un viaje desde su hogar suburbano hacia el bosque, donde se reencuentra con su hermano ermitaño (Day-Lewis), del que se ha distanciado". Unidos por un pasado misterioso y complejo, los hombres comparten una relación tensa, aunque a veces tierna, que se vio alterada para siempre por devastadores acontecimientos ocurridos décadas atrás.

La descripción continúa: "Una película emotiva, este debut como director se impone tanto en los pequeños detalles como en los grandes gestos, al trazar el camino hacia la redención familiar contra todo pronóstico. Además de sus firmes actuaciones principales, Anemone cuenta con el destacado trabajo de reparto de Samantha Morton y Samuel Bottomley, y una cinematografía panorámica sensacionalmente expresiva de Ben Fordesman".

Embed - ANEMONE - Official Trailer [HD] - Only in Theaters October 3 Day-Lewis ganó el Oscar al Mejor Actor por Lincoln (2012), There Will Be Blood (2007) y My Left Foot (1990). También fue nominado por Phantom Thread (2017), Gangs Of New York (2002) y In the Name Of The Father (1993). Su carrera se extiende hasta principios de la década de 1980 y también incluye papeles principales en Nine (2009), The Ballad Of Jack And Rose (2005), The Crucible (1996) y The Last Of The Mohicans (1992).

Temas Películas