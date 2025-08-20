Muerte en la casa de Gustavo Cerati: el juez rechazó la indagatoria y Cristian Graf continúa sin declarar







La Justicia frenó el pedido del fiscal y ordenó aclarar los hechos antes de una nueva citación. La defensa de Graf asegura que prepara nuevas medidas.

El juez rechazó la indagatoria de Cristian Graf en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima.

El juez Alejandro Litvak rechazó el pedido de indagatoria contra Cristian Graf en la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima, hallado en la excasa de Gustavo Cerati en Coghlan. Según la resolución, los hechos por los cuales se solicitaba la indagatoria no estaban determinados, por lo que el magistrado pidió aclaraciones antes de cualquier citación futura.

Martín Díaz, abogado defensor de Graf, celebró la decisión judicial y afirmó que la noticia fue tomada con tranquilidad por su cliente. Además, explicó que se están preparando nuevas medidas para fortalecer la defensa y aclarar incongruencias detectadas en la presentación de la fiscalía.

Diego fernandez lima La defensa de Graf asegura que prepara nuevas medidas y pericias para demostrar su inocencia. De acuerdo con lo que informó Diego Gabriele en C5N, el fiscal Martín López Perrando impulsó la acusación para evitar posibles nulidades. Sin embargo, el juez consideró que no se encontraban claramente definidos los hechos, motivo por el cual devolvió la solicitud y pidió precisiones a la fiscalía.

Díaz agregó: “Estamos trabajando con las declaraciones y preparando medidas nuevas. Estamos solicitando citaciones a testigo y pericias de parte que no fueron ordenadas pero que las hace esta defensa a fines de demostrar la inocencia absoluta de Cristian”. Sobre las inconsistencias, remarcó: “No había relación entre los restos encontrados en la casa y la planta que pedían que no movieran”.

los-restos-de-los-huesos-encontrados-en-una-casa-donde-vivio-gustavo-cerati-foto-gentileza-rodrigo-alegre-PSPOW4WB3JCUHJTGMGWFJHRZGE El cuerpo de Fernández Lima fue hallado enterrado junto a la excasa de Gustavo Cerati en Coghlan. Quién es Cristian Graf, el principal sospechoso Cristian Graf, de 56 años, es señalado por la Justicia como principal sospechoso de la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984. Ambos se conocían desde la etapa preescolar y compartieron toda la educación primaria y secundaria en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36.

El cuerpo fue hallado enterrado junto a la casa que pertenecía a la familia Graf en Coghlan. Según Gabriele en C5N, la vivienda era habitada por la madre de Graf y su hermana, aunque esta última se mudó al sur. Graf permaneció en la zona. “Acá vive la madre de Cristian Graf, que vivía con su hijo y su hija; que se fue a vivir al sur. Él vive cerca, nunca se fue del barrio”, señaló el periodista.