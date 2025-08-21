Basada en un exitoso libro: la romántica película de Prime Video que conquistará tu corazón







Otra adaptación literaria de amor y drama que cautiva los corazones de todos los espectadores en la plataforma de Prime Video.

La película romántica que está causando furor en Prime Video.

La plataforma perteneciente a Amazon, conocida como Prime Video está experimentando un crecimiento constante y esto se puede ver, mayormente, en la inclusión de nuevos contenidos cada vez más amplios y diversos. Uno de los géneros que ha tenido un gran éxito, son las adaptaciones literarias.

Entre estas películas basadas en novelas exitosas se encuentra "El mapa que me lleva a tí", una historia basada en la "novela rosa" de J. P. Monninger, publicada en 2017. Según la crítica, tiene todo lo que necesita una historia de romance contemporáneo, por lo que es probable que quieras verla más de una vez.

El mapa que me lleva a tí Una película de amor que lo tiene todo, en Prime Video. De qué trata El mapa que me lleva a ti, el gran estreno de Prime Video La trama de la novela se centra en Heather, una joven que emprende una aventura por Europa antes de comenzar una vida que tenía previamente planificada. En ese viaje se cruza con Jack, un joven que la atrae instantáneamente, misterioso y cálido y logran una conexión rápida e inesperada.

A medida que se van conociendo, ambos descubren secretos, deseos y la esencia del otro, por lo que se empieza a desarrollar un enamoramiento que crece cada vez más y se ponen en juego otras cosas más importantes, como planificaciones a largo plazo.

Prime Video: tráiler de El mapa que me lleva a ti
Madelyn Cline (Heather Mulgrew)

KJ Apa (Jack)

Madison Thompson (Amy)

Orlando Norman (Raef)

JR Esposito (Travis)

Marilyn Cutts (Mary-Lou)

Giuseppe Schillaci (Marco)