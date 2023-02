¿Quiénes fueron al cumpleaños de Mirtha Legrand?

Mirtha se mostró en un vestido aguamarina, impecablemente peinada y maquillada, y acompañada por su histórico colaborador, Héctor Vidal Rivas.

Los primeros invitados en llegar fueron su hija, Marcela Tinayre; su nieto Nacho Viale y su novia, Lucía Pedraza; la bisnieta de la diva, Ámbar de Benedictis.

Luego lo hicieron la cantante Lucía Galán; el periodista Jorge Lanata junto a la abogada Elba Marcovecchio; y el empresario Martín Cabrales y su esposa Dora Sánchez.

Rodríguez Larreta fue uno de los últimos invitados en llegar, junto a su novia, Milagros Maylin. Teté Coustarot, Adrián Suar, Pablo Codevila, y Raúl Lavié con su esposa Laura Basualdo también arribaron una vez comenzado el festejo.

Finalmente lo hicieron las autoridades de Canal 13, Adrián Suar y Pablo Codevila, el empresario teatral Carlos Rotemberg y la actriz Graciela Borges.

nacho viale.avif

El enojo por el faltazo de Elisa Carrió

Mirtha había adelantado detalles del gran festejo: “Tengo como 40 personas esta noche, va a haber mucha gente en casa. Empecé con 10 y fui agregando gente... Tengo muchos amigos y familia también. Vienen todos, así que va a ser una noche gloriosa. Yo he invitado a mis amigos a través de WhatsApp y les dije: ‘Es sin regalo’”, confió.

“También la invité a Lilita Carrió y me dijo que se ha ido a Punta del Este, pero me parece que me mintió. Primero me dijo que sí y después me dijo: ‘Me volví a Punta del Este, quiero tomar un té con usted a solas’. A lo mejor no quería estar con gente. Los políticos son raros, ¿vio? Siempre se esconden, mienten. Siempre tienen una vuelta”, expresó con su característico tono punzante.