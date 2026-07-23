Racing de Córdoba demandará a Ricardo Centurión por doping positivo, alcoholemia y reiterados incumplimientos

El club analiza iniciar acciones legales por incumplimiento contractual luego de una serie de episodios disciplinarios que derivaron en la salida del futbolista.

Racing de Córdoba analiza iniciar acciones legales contra Ricardo Centurión luego de que el futbolista dejara el club en medio de un conflicto disciplinario. La institución le atribuye resultados positivos en controles internos de doping, un test de alcoholemia positivo y reiterados incumplimientos , situaciones que precipitaron el final de su ciclo en la "Academia".

La información trascendió después de que se confirmara que Centurión ya no forma parte del plantel y abandonó Córdoba tras una conflictiva ruptura de su vínculo con la institución.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue que el delantero habría arrojado resultados positivos en controles internos de doping realizados por Racing de Córdoba. Sin embargo, se trata de pruebas efectuadas por el propio club y no de controles antidopaje oficiales desarrollados en competencias, una diferencia que modifica las posibles consecuencias deportivas.

Hasta el momento, tampoco se informó qué sustancia habría provocado el resultado positivo ni las fechas en las que se realizaron esos controles.

A esa situación se sumó otro episodio fuera del ámbito deportivo. Según trascendió, Centurión también habría dado positivo en un control de alcoholemia realizado en la vía pública , un hecho que agravó aún más su situación dentro de la institución.

De acuerdo con Racing de Córdoba, ambos episodios se agregaron a una serie de incumplimientos disciplinarios registrados durante los últimos meses. Entre ellos figuran faltas a entrenamientos sin previo aviso, llegadas tarde y ausencias a sesiones de rehabilitación.

La acumulación de estos hechos terminó por desgastar definitivamente la relación entre el club y el futbolista, pese a que desde lo futbolístico había mostrado buenos rendimientos en distintos pasajes desde su llegada al equipo cordobés.

Racing prepara una demanda contra el futbolista

Tras la desvinculación, Racing de Córdoba estudia avanzar con acciones legales por presunto incumplimiento contractual, por lo que el conflicto podría trasladarse ahora al ámbito judicial.

De esta manera, la nueva oportunidad que Ricardo Centurión había encontrado en el fútbol argentino volvió a quedar marcada por situaciones extradeportivas, con los presuntos positivos en controles internos de doping, el test de alcoholemia y los reiterados problemas disciplinarios como los principales motivos que derivaron en su salida de la institución.