Terremotos en Venezuela: los muertos subieron a casi 5.400 y se estima la entrega de 14.000 viviendas hasta 2027 + Agregar ámbito en









Además, una iniciativa ciudadana contabilizó cerca de 29.000 personas desaparecidas. Próximamente, se esperan pruebas de ADN de familiares para posibles identificaciones de fallecidos.

En cuanto a la reconstrucción de la infraestructura afectada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó u$s346 millones. @abraham95o | IG

Los muertos por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela hace casi un mes siguen en aumento, luego de que un último parte diario confirmara 5.398. Además, se estima que la presidenta Delcy Rodríguez coordine la entrega de cerca de 14.000 vivienda hasta 2027 en carácter de reponer la infraestructura destruida por el desastre.





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El número fue confirmado por el presidente de la Asamblea Nacional, y hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez en referencia al parte de este miércoles 22 de julio. El funcionario compartió en su X una lista con nuevos números en los que además también se vio un aumento de los damnificados: ya son 17.907, contras los 17.265 del parte anterior, del 21 de julio.

Atención: pic.twitter.com/kRy1IPtJzZ — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 23, 2026 Terremotos en Venezuela: los muertos subieron a casi 5.400 Además, la iniciativa ciudadana ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’, creada para reportar casos de personas cuyo paradero aún se desconoce, registra cerca de 29.479 personas que no pudieron ser localizadas tras los sismos, según su sitio web. En ese sentido, las personas localizadas ya se ubican en 14.850.

En cuanto a la reconstrucción de la infraestructura afectada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó u$s346 millones, recursos que forman parte de las reservas del país en el organismo y que servirán para apoyar las labores posteriores al desastre. Como parte del plan de recuperación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió la entrega de 4.000 viviendas a los afectados antes de finalizar este año y otras 10.000 durante 2027.

Venezuela: elevan a 5.346 los muertos y convocan a familiares de víctimas para pruebas de ADN El Gobierno venezolano convocó este martes a familiares de posibles víctimas a participar voluntariamente en pruebas de ADN con el objetivo de avanzar en la identificación de los fallecidos tras los terremotos.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó en un comunicado que el llamado está dirigido a personas que tengan certeza o indicios de que sus familiares puedan encontrarse en Los Silos de Bolivariana de Puerto (Bolipuerto), en La Guaira, o en la sede del organismo ubicada en Bello Monte, Caracas. La institución explicó que el procedimiento busca "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias". Además, señaló que la convocatoria está dirigida principalmente a "los familiares directos consanguíneos en su sede principal (Caracas)".

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