Rosalía perdió al menos 100.000 seguidores, luego del escándalo

La cantante española compartió un video de Mía Khalifa celebrando la derrota de Argentina con un fragmento de "La Perla" y generó críticas entre sus fans.

Muchos fanáticos argentinos quieren devolver sus entradas para el show de Rosalía en el Movistar Arena.

Rosalía perdió al menos 100.000 seguidores luego de la polémica que se generó en redes sociales por compartir un video de Mia Khalifa , interpretado como una burla hacia Argentina, tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

El conflicto también afectó sus próximos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires . Muchos fanáticos expresaron su enojo y algunos anunciaron que devolverán las entradas para las presentaciones previstas para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Ante la repercusión, la artista se disculpó y aseguró que compartió el contenido sin leer el mensaje que lo acompañaba.

La polémica comenzó cuando Mía Khalifa publicó un video en TikTok para celebrar la victoria de España sobre Argentina y utilizó como música de fondo "La perla" , una de las canciones que forman parte del álbum Lux de Rosalía.

En la producción, la influencer aparece despertándose al día siguiente del partido decisivo y luego sale al balcón de su departamento en Nueva York . Para filmarse, eligió el fragmento: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía" .

Además, la acompañó con un texto que muchos usuarios interpretaron como una provocación hacia los hinchas: "Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Originalmente la letra no estaba relacionada con el fútbol ni con la Selección, sino que fue escrita por Rosalía como una referencia a una relación conflictiva y tóxica.

Sin embargo, lo que generó más comentarios fue que la española decidió repostear ese video en su propia cuenta de TikTok. No agregó un mensaje propio ni explicó los motivos de la publicación, pero el hecho de compartirlo hizo que muchos usuarios argentinos sintieran que estaba respaldando el contenido de Khalifa.

"Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos 'unas perlas' me parece un tanto hipócrita", señalaba un comentario.

Otros recordaron el vínculo que la catalana había construido con Argentina durante los últimos años y señalaron que había mostrado anteriormente admiración por la cultura del país. En la canción "Reliquia" hace una clara referencia: "En PR nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires".

En las redes sociales también aparecieron quienes defendieron a Rosalía y señalaron que el reposteo podía tener otra explicación. "Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de 'La perla', pero no dijo nada", explicó otro fan. Tras el escándalo, la cantante borró el video de su TikTok.

El pedido de disculpas de Rosalía

Frente a la fuerte reacción que provocó el reposteo del video, Rosalía decidió romper el silencio pocas horas después y utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de lo sucedido.

La artista explicó: "Le di compartir porque sonaba 'La Perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdonnnn". El texto fue escrito sobre una imagen de la bandera argentina, acompañado con varios emojis de caras llorando.

Minutos después de su primer descargo, la cantante publicó: "Solo tengo amor por Argentina", un mensaje con el que buscó bajar el nivel de la controversia.

Sin embargo, las disculpas no frenaron la ola de críticas. Muchos usuarios consideraron que la explicación llegó demasiado tarde y sostuvieron que una figura con el alcance internacional de Rosalía debería haber revisado el contenido antes de compartirlo.

Incluso, más de 100.000 fanáticos dejaron de seguirla en Instagram. Antes del escándalo, la cantante tenía 28 millones de seguidores y ahora tiene 27.9000.

Instagram Rosalía

Cómo devolver la entradas para el show de Rosalía en el Movistar Arena

El pedido de devolución debe realizarse de manera formal a través de los canales oficiales por el Movistar Arena. Para iniciar la solicitud, el consumidor debe enviar un correo electrónico a [email protected] y adjuntar la documentación necesaria para que la empresa pueda identificar la compra.

El reclamo debe incluir: confirmación de la compra, entradas digitales recibidas y comprobante de pago emitido por la ticketera. Además, hay que sumar datos personales como el nombre completo del titular, DNI, correo electrónico asociado a la compra y código o número de orden del ticket.

En el cuerpo del mensaje, el usuario debe indicar de forma clara que solicita la cancelación de la compra y el reintegro del dinero correspondiente. Una vez enviado, la empresa debe dejar registrada la solicitud e iniciar el proceso de análisis y devolución si corresponde.

Es importante conservar una copia del pedido enviado y cualquier respuesta recibida, ya que esos comprobantes permiten acreditar la fecha en la que se realizó el reclamo y dar seguimiento al trámite.