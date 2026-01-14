Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino y ya está en el país para sumarse a Racing (C) + Seguir en









El ex Boca ya llegó al país tras su paso por Bolivia y alcanzó un principio de acuerdo con el club por un año.

Ricardo Centurión llegó a Córdoba y quedó a un paso de cerrar su regreso al fútbol argentino.

Ricardo Centurión está muy cerca de regresar al fútbol argentino tras su paso por Bolivia, luego de que Racing de Córdoba avanzara firmemente en las negociaciones para incorporarlo como refuerzo para la temporada 2026 de la Primera Nacional. El extremo de 33 años ya se encuentra en la provincia. Si no surgen contratiempos, firmaría su contrato en las próximas horas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según confirmaron fuentes cercanas a la negociación, la dirigencia del club cordobés alcanzó con el futbolista un principio de acuerdo por un vínculo de un año, que incluiría una cláusula de rescisión automática, en una apuesta que combina jerarquía, experiencia y talento ofensivo.

ricardo centurion El delantero de 33 años ya se encuentra en la provincia mientras se ultiman los detalles de su contrato. Centurión arribó a Córdoba el martes por la tarde y, aunque evitó confirmar oficialmente el cierre de la operación, dejó en claro su buena predisposición y el diálogo fluido con los dirigentes. “Todavía estamos en tratativas, estoy agradecido con el hincha de Racing de Córdoba. Hablé con el presidente, pero con el técnico no”, declaró ante los medios.

En la misma línea, el exBoca y Racing pidió tranquilidad mientras se ultiman los detalles contractuales entre su representante, Eduardo Rosetto, y el titular del club, Manuel Pérez. “Más adelante vamos a hablar, ahora tengo que llegar y estar tranquilo. Voy a ir al hotel a descansar y mañana veremos cómo se resuelven las cosas”, agregó el futbolista.

Cómo llega Ricardo Centurión a Racing de Córdoba Desde lo deportivo, Centurión llega con continuidad. Su último paso fue por Oriente Petrolero de Bolivia, donde disputó 31 partidos oficiales, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, números que reflejan un buen nivel de actividad tras un período de altibajos en su carrera.

ricardo centurión.jpg Centurión volvió al país tras su paso por el fútbol boliviano y negocia su incorporación a Racing. El propio jugador reconoció que uno de los factores determinantes para su regreso fue la necesidad de estar cerca de su familia, sin poner objeciones al desafío de competir en la Primera Nacional. Convencido de su estado físico, aseguró: “Con 15 o 20 días de trabajo voy a estar bien”. Una apuesta fuerte para Racing de Córdoba Si la operación se concreta, Racing de Córdoba sumará a un futbolista de trayectoria en clubes grandes del país y con experiencia internacional, en un movimiento que apunta a potenciar el plantel y alimentar la ilusión de protagonismo en la temporada 2026. Para el club, se trataría de un refuerzo de alto impacto, para Centurión, una nueva oportunidad de relanzar su carrera en el fútbol argentino.