Muerte del ingeniero argentino Facundo Rico en España: qué se sabe hasta ahora

Se trata de un hombre oriundo de San Juan, asesinado por un hombre que se obsesionó con él. El sospechoso habría creído que el argentino mantenía una relación con su esposa.

Rico fue asesinado de 13 puñaladas por un hombre que se obsesionó con él, por creer que mantenía una relación con su esposa.

En medio de la conmoción por la muerte de un ingeniero argentino que residía en España , surgieron nuevos detalles a medida que avanza la investigación. Se trata de Facundo Rico , oriundo de San Juan, quien fue asesinado de 13 puñaladas por un hombre que se obsesionó con él, por creer que mantenía una relación con su esposa.

El asesinato ocurrió en su departamento, donde el agresor irrumpió y lo atacó con un arma blanca. Facundo Rico recibió 13 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, el atacante escapó del lugar y utilizó gas pimienta durante la agresión para facilitar su huida, de acuerdo con la investigación.

Nuevas conjeturas arrojaron, por la violencia desplegada en el ataque, que el autor contemplaba la posibilidad de matar, una hipótesis reforzada aún más al considerar que el atacante llevaba un gas pimienta al momento del hecho.

Tras el crimen, el agresor escapó y se encontró, en el hall del edificio donde vivía Rico, con el encargado luego de que fuera alertado por una vecina. Testigos del lugar sostuvieron haber escuchado los gritos de la víctima y percibir un “olor químico”. Después, el asesino subió a un auto rojo, estacionado frente a una clínica, y viajó hacia la provincia de Ávila. Parte de ese recorrido quedó registrado por cámaras de tránsito.

Al día siguiente del crimen, y con el correr de la difusión de la identidad de la víctima y el ataque, el hombre se dirigió hasta Charco de la Olla y se arrojó a una garganta, donde murió. Antes, fue visto por una pareja que declaró haberlo notado con “muy mala cara”.

Al día siguiente del crimen, y con el correr de la difusión de la identidad de la víctima, el agresor se dirigió hasta Charco de la Olla desde donde se tiró.

Conmoción en España por un ingeniero argentino muerto a puñaladas por un hombre obsesionado con una supuesta infidelidad

Según reconstruyó la Policía española, el agresor desarrolló una fuerte obsesión al creer que su esposa mantenía una relación sentimental con Rico. Ambos coincidían en un gimnasio de Madrid, un dato que habría alimentado las sospechas del hombre pese a que los investigadores no encontraron pruebas que respaldaran esa hipótesis.

El acusado era un hombre de 65 años que habría actuado después de que su esposa le manifestara su intención de separarse, según trascendió. En ese contexto, se habría obsesionado con la idea de que Rico mantenía una relación con la mujer, ya que ambos asistían al mismo gimnasio.

La autopsia confirmó que recibió 13 puñaladas en el abdomen, la espalda y la zona del omóplato. Un día después del crimen, el presunto agresor se suicidó. La causa continúa abierta para reconstruir los detalles del ataque y confirmar si la sospecha de una supuesta relación fue el motivo del asesinato