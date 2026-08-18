Reabre el Paso Cristo Redentor en Mendoza: cómo será hoy el tránsito de camiones entre Argentina y Chile

El paso internacional retomará la actividad desde el 18 de agosto, pero durante los primeros días habrá un esquema especial para camiones.

El Sistema Integrado Cristo Redentor reabre este martes 18 de agosto , después de que las autoridades de Argentina y Chile confirmaran condiciones meteorológicas favorables y una transitabilidad segura en las rutas del corredor internacional. La reapertura será progresiva y tendrá como prioridad inicial al transporte de carga terrestre .

La decisión fue adoptada este lunes por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las Coordinaciones de Argentina y Chile , dependiente en el caso argentino de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

El organismo resolvió habilitar nuevamente el corredor luego de analizar los comunicados sobre las condiciones de transitabilidad y el estado meteorológico de las vialidades de ambos países. El objetivo es garantizar que el movimiento por la cordillera se realice bajo condiciones de seguridad.

Durante los primeros tres días, el esquema estará concentrado en los vehículos de carga que se dirijan desde Argentina hacia Chile.

El martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto , el transporte de carga terrestre podrá circular desde Argentina hacia Chile entre las 9 y las 21 horas de nuestro país , mientras que en Chile el horario será de 8 a 20.

En esta primera etapa, los camiones podrán avanzar hasta Guardia Vieja, debido a las condiciones establecidas para la reapertura. Desde ese punto, según lo informado oficialmente, el tránsito continuará con normalidad y en ambos sentidos de circulación.

@Hechosanderecho

Además, las autoridades establecieron una prioridad específica para los vehículos que ya se encuentran en territorio argentino. Tendrán preferencia los camiones que ya fueron documentados en la playa de estacionamiento del ACI Uspallata, que podrán avanzar antes que aquellos que lleguen posteriormente.

El sentido de circulación se invertirá el viernes

El operativo tendrá una modificación a partir del viernes 21 y sábado 22 de agosto. Durante esas dos jornadas, el tránsito habilitado corresponderá al transporte de carga terrestre que viaje desde Chile hacia Argentina.

Los camiones podrán circular entre las 9 y las 21 horas de Argentina y entre las 8 y las 20 según el horario chileno. En este caso, el recorrido estará habilitado hasta Uspallata.

Una vez superado ese punto, el tránsito volverá a desarrollarse con normalidad y doble circulación, de acuerdo con las condiciones comunicadas por las autoridades del paso internacional.

Qué pasará con los turistas y vehículos particulares

La reapertura anunciada no significa todavía la normalización completa del tránsito entre ambos países. Por el contrario, durante los primeros días se mantendrá una serie de restricciones para priorizar la circulación de los vehículos de carga.

En ese sentido, quedó suspendido el turismo interno desde Uspallata, debido a que las autoridades coordinaron otorgar prioridad al transporte de carga. La medida fue establecida junto con las autoridades provinciales.

Por el momento, tampoco fueron definidos los horarios para habilitar el tránsito de vehículos menores y buses. Las autoridades señalaron que las condiciones de apertura para el turismo y las actividades relacionadas serán comunicadas oportunamente, una vez que estén dadas las garantías necesarias para una circulación segura.

Dónde consultar las próximas actualizaciones

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto utilizar el corredor internacional que planifiquen sus viajes con anticipación y se mantengan atentos a los canales oficiales.

Cualquier modificación sobre el funcionamiento del Sistema Integrado Cristo Redentor será comunicada por los organismos correspondientes de Argentina y Chile. Entre los canales oficiales se encuentran la Comisión Nacional de Fronteras y los centros de frontera del Gobierno nacional.

La reapertura se produce luego de que los organismos responsables determinaran que las condiciones meteorológicas y de las rutas permiten retomar el tránsito, aunque bajo un esquema gradual y con prioridad para el transporte de carga durante los primeros días.