BHP se quedó con el proyecto El Seguro: explorará cobre en Mendoza con opción de compra

Impulsa Mendoza Sostenible adjudicó El Seguro a Cerro Quebrado S.A., del grupo BHP. El proyecto está en Malargüe y contempla exploración con opción de compra.

A caballo o mula. El Seguro comprende las propiedades mineras Fausto, Gitana y Yeso, en un área cordillerana de Malargüe con potencial para pórfidos de cobre y estructuras metalíferas asociadas.

Mendoza adjudicó a BHP uno de sus proyectos de exploración de cobre en Malargüe . Impulsa Mendoza Sostenible S.A. resolvió otorgar el Concurso Público N° 2/2026 a Cerro Quebrado S.A. , una sociedad que forma parte del grupo minero BHP, para avanzar en un Contrato de Exploración con Opción de Compra sobre el proyecto El Seguro.

El paso es relevante porque incorpora a uno de los grandes grupos mineros internacionales a la exploración de un área cuprífera mendocina, aunque la adjudicación no implica todavía el desarrollo de una mina. El objetivo inmediato es explorar el área y, en función de los resultados, avanzar eventualmente con la opción de compra prevista en el contrato.

El Seguro está ubicado en el departamento de Malargüe, en plena cordillera de los Andes, y comprende tres propiedades mineras: Fausto, Gitana y Yeso . El proyecto tiene una superficie de aproximadamente 15.302 hectáreas . El siguiente paso será que Impulsa y Cerro Quebrado negocien los términos específicos del contrato que formalizará la relación entre ambas partes.

El proyecto llegó al concurso a partir de una Iniciativa Privada presentada ante Impulsa Mendoza Sostenible para desarrollar actividades de exploración con opción de compra.

Impulsa Mendoza realizó un monitoreo ambiental participativo en cursos de agua cercanos al área de exploración, incluyendo el arroyo Pachico y el arroyo El Seguro.

Después de analizar la propuesta desde los puntos de vista técnico y económico, el Directorio de Impulsa declaró de interés la iniciativa y decidió convocar a un concurso público para seleccionar al co-contratante.

El llamado fue publicado en el Boletín Oficial de Mendoza, el Boletín Oficial de la República Argentina y el sitio web de Impulsa. Las bases establecieron requisitos técnicos, económicos y de sostenibilidad para los participantes, incluidos criterios vinculados con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Finalmente, Cerro Quebrado S.A. fue el único oferente.

La Comisión Evaluadora analizó la propuesta, verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego y emitió un dictamen recomendando la adjudicación. También realizó un análisis de conveniencia económica de la oferta y la comparó con antecedentes de mercado y operaciones similares. Con esa recomendación, el Directorio de Impulsa resolvió por unanimidad adjudicar el concurso a Cerro Quebrado S.A.

La adjudicataria es una sociedad que forma parte del grupo BHP, que en Argentina también posee el 50% de Vicuña Corp. junto Lundin Mining, cuya sociedad controlante es BHP Group Limited. Cerro Quebrado S.A. funciona como un vehículo corporativo vinculado a las actividades de exploración minera de BHP. La sociedad tiene antecedentes de actividad exploratoria en Ecuador, principalmente en proyectos vinculados con cobre.

Qué es El Seguro

El Seguro es un proyecto de exploración orientado a la búsqueda de pórfidos de cobre y estructuras metalíferas asociadas. Desde el punto de vista geológico, el área tiene interés porque está atravesada por dos grandes fajas metalogenéticas: el Arco Magmático Jurásico y el Arco Magmático Mioceno-Plioceno.

Esta última tiene continuidad hacia Chile con la faja que alberga grandes depósitos de cobre como El Teniente y Los Bronces. Esa continuidad geológica es uno de los elementos que explica el interés exploratorio sobre el sector, aunque no implica que El Seguro tenga recursos equivalentes a esos depósitos.

Los trabajos buscarán mejorar el conocimiento del sistema mineralizado. Entre los indicios identificados aparecen pulsos magmáticos asociados con cobre y oro, además de skarns de hierro y cobre y vetas polimetálicas. En esta etapa, el desafío consiste en determinar cómo se distribuyen esas mineralizaciones y cuál es su potencial. Para eso deberán realizarse nuevas tareas de exploración y estudios técnicos.

Los estados contables de Impulsa Mendoza reflejan gastos de exploración en El Seguro por unos u$s460.000 acumulados entre 2024 y 2025.

La geografía será uno de los factores a considerar durante las próximas campañas. El Seguro está ubicado aproximadamente 30 kilómetros al noroeste de Las Loicas. El acceso actual se realiza por la Ruta Provincial 226 hasta Puente Amarillo. Desde allí, hay que recorrer unos 10 kilómetros hacia el oeste a pie o en mula, debido a que actualmente no existen huellas adecuadas para el tránsito de vehículos 4x4.

El área tampoco cuenta con infraestructura previa. Por eso, la apertura de caminos será una de las condiciones básicas para poder avanzar con tareas de exploración directa y movilizar equipos y personal. La ubicación y las condiciones de acceso forman parte del desafío operativo que tendrá la compañía en la próxima etapa del proyecto.

BHP ya había elegido Malargüe para buscar cobre

A comienzos de agosto, BHP anunció un acuerdo con la canadiense Kobrea Exploration Corp. para explorar proyectos de cobre en el oeste de Malargüe.

El convenio fue firmado entre Kobrea Exploration y BHP Metals Exploration Pty Ltd., la división de exploración de la minera. Ese acuerdo contempla un pago inicial de u$s3 millones y un programa de exploración de al menos u$s5 millones durante los primeros dos años.

Además, BHP tiene la posibilidad de seleccionar hasta cuatro proyectos de la cartera de Kobrea. En cada uno podría alcanzar una participación del 75%, financiando al menos u$s40 millones en exploración durante ocho años. Si ejerciera las cuatro opciones, el compromiso potencial alcanzaría u$s168 millones, incluyendo el pago inicial y el programa exploratorio.

Los activos involucrados en ese acuerdo son distintos de El Seguro. La alianza con Kobrea comprende siete proyectos en Malargüe Occidental que, en conjunto, abarcan más de 733 kilómetros cuadrados y reúnen más de una docena de prospectos de pórfidos de cobre y cobre-oro.

Durante la primera etapa, Kobrea continuará como operadora de esos trabajos. Si BHP ejerce sus opciones, podrá asumir posteriormente la operación de los proyectos seleccionados.

Mendoza suma a BHP a la lista de compañías que buscan cobre en Malargüe, y El Seguro se convierte en otro proyecto a seguir dentro del nuevo mapa exploratorio de la provincia.

El cobre, en el centro de la estrategia de BHP

La llegada de BHP a Malargüe se vincula con una estrategia global de la compañía para ampliar su exposición al cobre. El mineral es uno de los principales negocios del grupo y tiene una demanda asociada a redes eléctricas, infraestructura energética, vehículos eléctricos y otras aplicaciones industriales.

BHP es uno de los principales productores mundiales de cobre y busca ampliar su cartera de recursos para sostener el crecimiento de su producción en los próximos años. Según datos oficiales de la empresa, produjo alrededor de 2 millones de toneladas de cobre durante su ejercicio fiscal 2026 y señaló al cobre como uno de los principales motores de sus resultados.

Para Mendoza, la presencia de la compañía suma un nuevo actor de escala internacional a la exploración cuprífera que se está desarrollando en Malargüe. Pero el proyecto El Seguro todavía está en una etapa temprana. La adjudicación abre la puerta a una nueva campaña de exploración, no confirma la existencia de un yacimiento económicamente explotable ni supone una decisión de construcción. Ahora comenzará la etapa en la que la información geológica tendrá que transformarse en resultados concretos.





Primero deberán avanzar los estudios y las tareas de campo. Después, las perforaciones y la evaluación de las muestras permitirán determinar si las mineralizaciones identificadas en El Seguro tienen continuidad y características suficientes para justificar nuevas inversiones.