Neuquén mantiene la alerta roja por lluvias y Mendoza suspende las clases por el viento Zonda + Agregar ámbito en









La situación meteorológica genera complicaciones en distintas zonas del país, con acumulación de agua, desprendimientos y caída de árboles.

Distintas regiones del país continúan bajo condiciones meteorológicas adversas. LM Neuquén

El mal tiempo continúa afectando a distintas provincias del país. En Neuquén permanece vigente una alerta roja por lluvias intensas, mientras que Mendoza mantiene una alerta naranja por viento el Zonda y suspendió las clases presenciales durante el turno tarde de este jueves.

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En Neuquén, las precipitaciones comenzaron a generar complicaciones desde el miércoles. El fenómeno puede provocar escorrentías, desprendimientos de rocas, deslizamientos y caída de árboles, por lo que las autoridades decidieron restringir la circulación y suspender las actividades educativas presenciales en varias localidades.

La medida alcanza a Zapala, Junín de los Andes, Chos Malal, Loncopué, Las Lajas, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Traful, Aluminé y Andacollo. La decisión fue adoptada por el Consejo Provincial de Educación (CPE) a partir de la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de las recomendaciones de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo y Protección Civil.

Las autoridades señalaron que la suspensión busca "priorizar la seguridad y minimizar la circulación en rutas", ante las condiciones meteorológicas previstas para la provincia.

Las condiciones climáticas adversas siguen afectando a varias zonas del país. Mendoza suspendió las clases por el viento el Zonda En Mendoza, el principal riesgo está relacionado con el viento Zonda. El SMN emitió una alerta naranja que permanece durante toda la jornada y llevó al Gobierno provincial a disponer la suspensión preventiva de las clases presenciales en el turno tarde en todos los establecimientos educativos.

La medida fue comunicada por la Dirección General de Escuelas luego de las recomendaciones realizadas por la Dirección de Defensa Civil. En este caso, las actividades continuarán de manera virtual mediante la plataforma Aulas EduTec. La situación será evaluada durante el día. La DGE informó que continuará siguiendo la evolución del tiempo y que a las 16.30 dará a conocer qué ocurrirá con las actividades correspondientes a los turnos vespertino y nocturno.

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