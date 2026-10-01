Identificaron en Mendoza los restos de Carlos Poblete, desaparecido durante la dictadura

El Equipo Argentino de Antropología Forense confirmó el hallazgo a partir de una muestra de sangre de Miriam Fernández, quien recuperó su identidad en 2017. El cuerpo había sido exhumado en 2010 en el cementerio de la capital provincial.

Los restos de Carlos Simón Poblete fueron exhumados en 2010 en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza e identificados mediante un análisis genético.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Carlos Simón Poblete , secuestrado en Córdoba a fines de abril de 1977 durante la última dictadura militar . La confirmación genética fue posible gracias a una muestra de sangre que aportó este año su hija, Miriam Fernández, la nieta recuperada número 127 .

Los restos habían sido exhumados en 2010 en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza , en el marco de una investigación judicial sobre las personas enterradas en ese sector.

“El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre”, informó el equipo a través de sus redes sociales.

Poblete tenía 33 años cuando fue secuestrado junto con su esposa, María del Carmen Moyano Maure , quien cursaba un embarazo de ocho meses. Ambos militaban en Montoneros. Ella continúa desaparecida.

Una sentencia del Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba acreditó en 2016 que Poblete y Moyano Maure estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención La Perla . Posteriormente, la mujer fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, donde dio a luz en junio de 1977.

Moyano Maure permaneció con su bebé durante ocho días, hasta que se la arrebataron. La niña fue entregada a Osvaldo Fernández Miranda, integrante del Departamento de Informaciones Policiales (D2) de Mendoza, y a su esposa, Iris Yolanda Luffi.

Miriam recuperó su identidad en 2017. Su aporte genético permitió ahora establecer que los restos recuperados en el cementerio mendocino pertenecían a su padre.

La investigación por las exhumaciones se tramitó ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza, con intervención de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, a cargo del fiscal Dante Vega y del auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.

Según precisó el EAAF, con la identificación de Poblete ya son cuatro las personas identificadas en relación con ese cementerio: tres a partir de restos recuperados allí y una mediante huellas dactilares y reconstrucción documental. El equipo realizó unas 250 exhumaciones en el lugar.

La participación de Miriam Fernández en el video del Gobierno

Fernández participó en el video que el Gobierno difundió el último 24 de marzo, bajo la consigna de “Memoria Completa”. Allí defendió su decisión de mantener el apellido de quienes la criaron y cuestionó a las organizaciones de derechos humanos y a la Justicia.

“No te pueden obligar después de 40 años a decir ‘son tus apropiadores’ cuando fueron... son mis padres. No es padre quien te trae al mundo, sino quien te cría”, sostuvo.

En esa intervención, reconoció que durante los años 70 se cometieron atrocidades, aunque afirmó que el relato sobre ese período no incluyó todos los hechos. “Hubo muchas cosas que no se contaron, muchas cosas que se taparon”, expresó.

También relató una presunta confesión de su madre a una amiga sobre la colocación de una bomba en Mendoza y aseguró haber escuchado a testigos preguntar dónde debían cobrar después de declarar en juicios por delitos de lesa humanidad. Esas afirmaciones formaron parte de su testimonio en el video oficial.