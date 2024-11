Alquileres: cuál es la zona de AMBA con mayores aumentos

En zona norte, los alquileres aumentaron 70% en el año

Por otro lado, el precio medio del alquiler en GBA norte aumentó un 4,2%. En 2024 el incremento fue del 70,1%. Un departamento de dos ambientes se ubica en $429.845 mensuales. Uno de tres ambientes tiene un valor promedio de $693.430 mensuales.

Rincón de Milberg continúa primero en el ranking de barrios con la oferta más cara del mercado, con un precio de $658.037 pesos mensuales. Le siguen Nordelta y Olivos, con un valor de $609.347 mensuales y $602.490 mensuales, respectivamente.

José León Suárez, por el contrario, continúa como el barrio con la oferta más económica, con un precio medio de $364.831 mensuales. Le siguen San Andrés ($399.353 por mes) y Villa Ballester ($410.441 mensuales).

Mercado de compra-venta: el precio de venta se mantiene estable en GBA oeste-sur

El precio medio del metro cuadrado en GBA oeste-sur se ubica en u$s1.605, no presenta variaciones desde agosto. En 2024 acumula un incremento del 0,5%. Un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s80.528, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se ubica en u$s115.911.

Tristán Suárez, Don Bosco y Villa Udaondo son los tres barrios de GBA oeste-sur que registran la oferta más cara para la adquisición, con precios de u$s2.848 por m2, u$s2.628/m2 y u$s2.325 por m2, respectivamente. Por el contrario, San José se presenta como la opción más económica de la zona, con un valor promedio de u$s 444 por m2. Le siguen Don Orione (u$s618 por m2) y El Jagüel (u$s766 por m2).

En GBA norte, el precio de un departamento de dos ambientes se ubica en u$s2.222 por metro cuadrado. En octubre sube un 0,1% y en 2024 acumula un aumento del 2,6%, por debajo de la inflación medida en dólares.

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor promedio de u$10.986, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2, cuesta u$63.473 (70,8%)

Vicente López se presenta como el barrio de GBA norte que registra la oferta más cara del mercado, con un precio medio de u$s3.265 por m2. La Lucila (u$s3.234 por m2) y Olivos (u$s2.948 por m2) completan el ranking. En contrapartida, Boulogne Sur Mer tiene la oferta más económica, con un valor promedio de u$s 992 por m2. Le siguen Barrio Infico (u$s 949 por m2) y José C. Paz (u$s 951 por m2).