Alquileres en GBA aumentan por encima de la inflación: subieron 9,8% en el año

Por otro lado, el precio de los alquileres en GBA norte registró un incremento del 3,9% en febrero y acumula un incremento anual del 7,6%, por encima de la inflación (4,3%). En la comparación interanual, subieron un 55%, por debajo de la inflación (66,4%).

Un departamento de dos ambientes en GBA norte tiene un precio de $563.728 mensuales, mientras que uno de tres ambientes se ubica en $738.741 por mes.

Mercado de compra-venta: los precios siguen aumentando

Los precios de venta en GBA oeste-sur subieron 0,3% en febrero y acumulan un incremento del 0,5% en 2025. Actualmente, el metro cuadrado se ubica en u$s1.613, un 18,3% por debajo del máximo registrado en julio de 2019 (u$s 2.779 dólares por m2). Comprar en esta zona es un 29% más económico que en GBA norte (u$s 2.260 por m2) y un 32% más económico que en CABA (u$s 2.370 por m2).

Un departamento de dos ambientes tiene un valor medio de u$s 81.098 mientras que uno de tres ambientes cuesta u$s 116.357.

Tristán Suárez lidera el podio de barrios más caros, con un precio medio de u$S 2.774 por m2. Le siguen Don Bosco (u$s 2.539 por m2) y Villa Udaondo (u$s 2.472 por m2).

En contrapartida, San José presenta la oferta más económica para la venta, con un precio medio de u$s 437 por m2. Don Orione (u$s 633 por m2) e Ingeniero Budge (u$s 737 por m2) completan el ranking.

Por otro lado, los precios de venta en GBA norte subieron 0,7% en febrero y el metro cuadrado se ubica en u$s2.260. En los primeros dos meses del 2025, el precio medio subió 1,3% y desde el cambio de tendencia, en noviembre de 2023, acumula un incremento del 4,6%. .

Vicente López (u$s 3.347 por m2), La Lucila (u$s 3.322 por m2) y Olivos (u$s 2.999 por m2) son los barrios de GBA norte que registran la oferta más cara para la compra. Por el contrario, Barrio Infico se posiciona como el barrio más económico, con un precio medio de u$s 921 por m2. Grand Bourg (u$s 947 por m2) y José C. Paz oeste (u$s 976 por m2) completan el ranking de las opciones más económicas.

Qué barrios presentan mayor rentabilidad

En GBA oeste-sur la relación alquiler/precio retrocedió levemente y se ubica en 5,77% anual. Se necesitan 17,3 años de alquiler para repagar la inversión de compra, un 42% menos que hace un año.

Villa Tesei, se posiciona como el mejor barrio para los inversores que buscan renta, con un retorno bruto del 9%. Le siguen Paso del Rey y Villa Dominico con un promedio de 8% y 7,6% de retorno bruto cada uno. En contrapartida, los de menor ventaja rentable son Adrogué (4,7%), Lomas de Zamora (4,9%) y Florencia Varela (5%).

En GBA norte, la relación alquiler/precio subió y se ubica en 4,93% anual. Actualmente se necesitan 20,3 años de alquiler para repagar la inversión inicial, un 26% menos que hace un año.

Boulogne Sur Mer, es el barrio que presenta mayor rentabilidad, con un retorno bruto del 8,4%. Villa Maipú y San Miguel completan el podio, con un retorno del 7,9% cada uno. Por el contrario, La Lucila y Manuel Alberti son los barrios con menor ventaja rentable, con un retorno del 4,1% cada uno. Acassuso completa el ranking de barrios con menor rentabilidad, con un retorno del 4,2%