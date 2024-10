Blanqueo: cuáles son los barrios más buscados para invertir en el mercado inmobiliario

Cuáles son los barrios más demandados para invertir con el blanqueo

“Sin dudas el blanqueo, tal cual fue concebido, generará un flujo significativo de dinero hacia el sector. En las últimas dos semanas, las consultas de clientes relacionadas al blanqueo han aumentado considerablemente, en especial por proyectos en pozo o con menos del 50% de avance. Esto es porque la ley no pide multas para fondos regularizados, invertidos en desarrollos inmobiliarios con menos del 50% de avance”, explicó Soldati. Según su visión, los tickets más buscados están entre los u$s 100.000 y los u$s 200.000, apuntando a unidades de hasta 3 ambientes. Belgrano, Palermo, Villa Urquiza y Recoleta, son los barrios porteños donde más consultas para el blanqueo se están recibiendo.