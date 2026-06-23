CABA: las escrituras con crédito hipotecario cayeron 54% interanual en mayo

El mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires mostró en mayo una desaceleración , especialmente en las operaciones con crédito hipotecario. Según datos del Colegio de Escribanos porteño, durante el quinto mes del año se realizaron 5.435 escrituras de compraventa, un 3,1% menos que en el mismo período de 2025.

Pese a la baja en la cantidad de operaciones, el monto involucrado en las transacciones ascendió a $848.932 millones, lo que representó un incremento interanual del 8,5%. En comparación con abril, cuando se habían registrado 5.572 escrituras, la actividad retrocedió un 0,7%.

En los primeros cinco meses del año se concretaron casi 23.500 operaciones de compraventa , apenas un 1,2% por debajo del mismo período de 2025, lo que muestra que el mercado mantiene un nivel de actividad relativamente sólido pese al contexto económico.

En tanto, el valor promedio de las operaciones alcanzó los $156.197.247, equivalentes a unos u$s110.080 al tipo de cambio oficial promedio. Mientras que en pesos el monto medio creció un 12% respecto de mayo del año pasado, medido en dólares registró una caída del 7,7%.

La principal señal de alerta volvió a provenir del financiamiento. Durante mayo se formalizaron apenas 587 escrituras con hipoteca, lo que representa una caída del 54,8% frente al mismo mes de 2025 .

La tendencia también se observa en el acumulado anual. Entre enero y mayo se registraron 3.387 escrituras con crédito hipotecario, con una retracción superior al 37% respecto del mismo período del año pasado. El dato confirma la pérdida de dinamismo que viene mostrando el crédito hipotecario desde comienzos de año, luego del fuerte impulso que había tenido durante gran parte de 2025.

Mercado inmobiliario mayo

La demanda existe, pero falta financiamiento

Para la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, el desempeño de mayo refleja una realidad dual: un mercado de compraventas que continúa activo y una herramienta de financiamiento que perdió fuerza.

"Mayo confirma una tendencia que venimos observando desde enero: el mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025. Llevamos cinco meses con más de 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025", señaló.

Sin embargo, Tato remarcó que el interés por acceder a una vivienda continúa vigente. "La demanda de vivienda existe, lo demuestran las más de 23.000 escrituras acumuladas en el año, pero necesita financiamiento accesible para convertirse en operaciones concretas. Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda", concluyó.