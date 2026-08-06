Mapa inmobiliario del AMBA: los precios de los alquileres siguen en alza y la oferta se multiplicó por cuatro

En el mercado de departamentos en venta la demanda mantuvo una mejora respecto del año pasado, aunque perdió dinamismo frente al mes anterior, según el relevamiento de Mercado Libre y UdeSA en julio.

Los precios de los alquileres volvieron a registrar aumentos durante julio en todo el AMBA, de acuerdo con el último relevamiento, que monitorea la evolución del mercado a partir de las publicaciones activas de la plataforma. En el segmento de casas , el mayor incremento interanual se verificó en el GBA Sur , donde el valor del alquiler aumentó 30,6% respecto de julio de 2025. Detrás se ubicó GBA Norte , con una suba del 24,5% , mientras que en GBA Oeste el incremento fue del 18% . En el promedio del AMBA, los alquileres de casas acumularon un aumento interanual del 24,7% .

De acuerdo al informe realizado en conjunto por Mercado Libre Inmuebles y la Universidad de San Andrés (UdeSA), en el mercado de departamentos , la mayor variación correspondió a CABA , donde los alquileres crecieron 31,3% interanual. En GBA Sur el incremento alcanzó el 25,7% , mientras que en GBA Norte llegó al 21,9% y en GBA Oeste al 21,2% . En el conjunto del AMBA, el aumento interanual para este segmento fue del 21,8% .

Sin embargo, el dato más significativo del informe aparece del lado de la oferta . Según el relevamiento, la cantidad de departamentos disponibles para alquilar en el AMBA aumentó un 290,1% respecto de noviembre de 2023, lo que implica que la oferta prácticamente se multiplicó por cuatro en poco más de dos años.

El estudio señala este fenómeno como uno de los principales cambios observados en el mercado de alquileres durante el período analizado.

En cuanto al mercado de compraventa , los precios mostraron comportamientos moderados. Para el conjunto del AMBA, el valor mediano de venta de casas registró una baja interanual del 0,4% , mientras que el de departamentos avanzó 1% frente a julio del año pasado.

El informe también revela que la demanda de departamentos en venta en la Ciudad de Buenos Aires continuó recuperándose en comparación con el año anterior. La cantidad de contactos sobre publicaciones creció 2,9% interanual respecto de junio de 2025.

No obstante, esa mejora perdió intensidad frente al corto plazo: en la comparación mensual, la demanda cayó 8,8% respecto de mayo de 2026.

El relevamiento vincula el crecimiento interanual con las mejoras observadas en las condiciones del financiamiento inmobiliario durante este año y, en particular, con la reducción de las tasas de los créditos hipotecarios desde los máximos registrados hacia fines de 2025.

El ranking de las zonas más activas

El comportamiento del mercado también presentó diferencias marcadas según las zonas. En el segmento de casas en venta, Pilar encabezó el ranking con la mayor suba interanual del precio por metro cuadrado, con un incremento del 18,8%. Entre los departamentos del GBA, el mayor aumento correspondió a Ezeiza, con 11,2%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el liderazgo fue para Puerto Madero, donde el precio de venta por metro cuadrado avanzó 10,6% interanual.

En el mercado de alquileres, el mayor incremento mensual en el precio de las casas se registró en Ezeiza, con una suba del 13,9%. Para los departamentos del conurbano, el principal aumento correspondió a Vicente López, con 6,9%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el barrio con mayor incremento fue Retiro, donde el valor de los alquileres avanzó 6,2% en un solo mes.

El relevamiento también identifica cuáles fueron las zonas que concentraron mayor interés por parte de quienes buscan comprar una propiedad. Durante julio, Caballito fue el barrio más visitado de CABA, mientras que Olivos lideró en GBA Norte, La Plata hizo lo propio en GBA Sur y Ramos Mejía encabezó las búsquedas en GBA Oeste.