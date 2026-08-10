Mirgor despidió 300 a trabajadores en Río Grande y crece la tensión en Tierra del Fuego

Las desvinculaciones ocurrieron en pleno conflicto con la Unión Obrera Metalúrgica. Desde la provincia dictaron la conciliación obligatoria. El intendente Martín Pérez apuntó contra las políticas de Javier Milei y las empresas.

El Grupo Mirgor despidió a 300 trabajadores de una de sus plantas en Río Grande y escaló la tensión con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el marco de la delicada situación económica que atraviesan tanto el sector como Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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Este lunes, los empleados se vieron impedidos de ocupar sus puestos de trabajo como suelen hacerlo habitualmente. El episodio derivó en una nueva escalada en el conflicto que mantiene la UOM con distintas compañías del rubro en la Isla Grande , luego de semanas de reclamos y medidas de fuerza.

Ante este escenario, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego intervino de oficio y dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días y retrotrae el conflicto al momento previo a las desvinculaciones.

La ministra Sonia Castiglione convocó a la empresa y a la representación sindical a una audiencia para este martes a las 13 horas.

Al respecto, Castiglione comentó que la situación es "muy delicada, principalmente para los trabajadores y sus familias". "Desde que tomamos conocimiento actuamos inmediatamente porque es necesario generar espacios de diálogo concretos para que las partes puedan sentarse, discutir las diferencias y encontrar una solución”, afirmó.

La funcionaria del gobierno de Gustavo Melella aclaró que durante este período, los trabajadores "deben continuar ingresando a sus puestos de trabajo y no deben producirse medidas que profundicen el conflicto” y reiteró el llamado al diálogo: "Hay que echar luz sobre lo ocurrido y sentar a las partes a hablar”.

Dardos a Javier Milei

Por su parte, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó en las redes sociales los despidos.

"Lo que sucede en Mirgor es gravísimo. Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre. En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe", indicó Pérez.

En ese sentido, apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de "tomar una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a nuestra industria", mientras que denunció que "desmantelan el trabajo fueguino".

Lo que sucede en Mirgor es gravísimo.



Detrás de cada trabajador que pierde su empleo hay una familia fueguina que queda en la incertidumbre.



En definitiva, la comunidad completa termina recibiendo el golpe.



Milei sigue tomando una medida tras otra que le pegan, sin escalas, a… — Martín Perez (@MartinPerezTDF) August 10, 2026

Acto seguido, manifestó que abren importaciones por todos los canales imaginados "como si fuésemos un depósito gigante y no un país que debe proteger a millones de trabajadores".

"Los países centrales suben aranceles, vuelven a la industria. Milei acelera para el otro lado y los resultados son estos", detalló el alcalde peronista.

No obstante, también disparó contra las "empresas que acumularon ganancias durante décadas al amparo del régimen industrial fueguino tienen una responsabilidad con nuestra provincia y con sus trabajadores".

"¿Los beneficios son privados y las pérdidas son de toda la comunidad?", se preguntó. Y aclaró que la primera variable de ajuste "deben ser sus márgenes de ganancia y NO el empleo".

"Tierra del Fuego necesita empresarios que produzcan, inviertan y se comprometan con la comunidad que les permitió expandirse y acumular. Defender nuestra industria también es defender a quienes todos los días trabajan para sostenerla", cerró Pérez.

También se refirió al tema el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. El dirigente expresó su "solidaridad absoluta" con las 300 familias fueguinas que "hoy atraviesan la angustia de perder su puestos de trabajo".

Mi solidaridad absoluta con las 300 familias fueguinas que hoy atraviesan la angustia de perder su puestos de trabajo.



Lo que sucede en nuestra provincia no es un hecho aislado, sino el resultado inevitable de un industricidio planificado por el Gobierno nacional, con medidas… pic.twitter.com/GWfOvKV3aB — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) August 10, 2026

"Lo que sucede en nuestra provincia no es un hecho aislado, sino el resultado inevitable de un industricidio planificado por el Gobierno nacional, con medidas orientadas a desmantelar la producción local y asfixiar el trabajo de nuestra gente", aseguró.

Vuoto aseguró, además, que existe una clara responsabilidad política y económica en un modelo nacional "que promueve la apertura indiscriminada de importaciones y la quita de aranceles en perjuicio de la producción argentina".

"El camino debe ser siempre el acompañamiento a las familias afectadas, la protección del entramado productivo y la defensa de la dignidad laboral en nuestra provincia", finalizó.

Mirgor es un grupo dedicado a la industria tecnológica, con base en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Actualmente tiene cinco plantas en ese distrito dedicadas a la telefonía móvil, televisores, electrónica de consumo y componentes de climatización y autorradios para la industria automotriz.