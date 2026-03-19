Claves para detectar una buena inversión inmobiliaria: qué mirar antes de comprar y cómo maximizar la rentabilidad

Expertos del sector detallan qué variables definen una oportunidad real al momento de comprar una propiedad.

Es importante hacer un buen análisis del producto y la zona para tomar decisiones de inversión.

Detectar una buena inversión inmobiliaria exige mucho más que mirar el precio por metro cuadrado. Variables como la ubicación, el desarrollador, la liquidez futura y los costos ocultos son determinantes para definir si un activo generará ganancias o se convertirá en una carga.

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Especialistas del sector coincidieron en que el éxito de una inversión no depende de un único factor, sino de una combinación de decisiones estratégicas. La ubicación sigue siendo fundamental a la hora de invertir. “ La ubicación influye muchísimo, es casi lo más importante a tener en cuenta ”, señaló Alejandra González, CEO de Justevila. Sin embargo, aclaró que, en el caso de inversiones, “lo más importante es que se trate de calles comercialmente con nombre, y con buenos accesos y medios de transporte en los alrededores”.

Por su parte, Javier Escobar , director de arquitectura del Grupo Klover, advirtió que ya no alcanza con analizar el presente. “El inversor inteligente no mira la ubicación según el hoy, sino la consolidación potencial del entorno. En real estate, lo que no crece, se estanca”, afirmó. En ese sentido, recomienda evaluar conectividad, infraestructura y proyección urbana, y evitar “comprar solo paisaje en lugar de potencial urbano”.

El valor de compra es otro punto crítico . González propone una regla clara: “Cuando recién comienza un emprendimiento, el precio tendría que ser un 30% menor al que se calcula que va a tener como precio final una vez terminado”.

Escobar, en tanto, introdujo el concepto de riesgo. “ Pagar poco no siempre es comprar bien . El precio es relativo al riesgo de ejecución”, sostuvo. Como referencia, indicó que “el valor de entrada debe estar en torno a un 20% por debajo del precio de una unidad lista para estrenar en la misma zona”, lo que funciona como “colchón de seguridad y ganancia”.

Además, advirtió sobre oportunidades engañosas: “Si el precio de venta es inferior al costo de construirlo hoy más el valor de la tierra, la desarrolladora podría tener problemas de caja. Lo regalado suele salir caro”.

El desarrollador: el factor que puede definir el éxito o el fracaso

Detrás de cada proyecto hay un actor clave: quién lo ejecuta. De esta manera, el rol del desarrollador es clave para tomar decisiones acertadas. “Hay que asegurarse que sea una constructora sólida, con varios proyectos ya desarrollados y entregados”, recomendó González. También sugirió verificar la documentación legal, como el título de propiedad del lote y los informes del Registro de la Propiedad Inmueble, y, sobre todo, “asesorarse con un martillero público”.

Escobar coincidió en que el respaldo es central: “En Argentina, donde el contexto cambia constantemente, el desarrollador es el activo más valioso de la inversión”.

Liquidez: pensar la salida desde el momento de entrada

Una buena inversión no solo se mide por su precio de compra, sino por su facilidad de reventa. “Las tipologías más fáciles de vender son las de 2 y 3 ambientes, sobre todo si cuentan con cochera”, explicó González.

Escobar sumó que “la liquidez no se adivina, se diseña desde el producto” y destacó que esas mismas tipologías son “el estándar de oro”. Además, señala que la mayor ganancia suele capturarse “entrando en pre-lanzamiento y saliendo justo antes de la entrega o con el proyecto recién estrenado”.

También advirtió sobre un error frecuente: “El inversor suele comprar lo que le gusta, en lugar de interpretar lo que el mercado necesita”.

Costos ocultos: el impacto silencioso en la rentabilidad

Expensas, mantenimiento y amenities pueden alterar significativamente el rendimiento. Según Escobar, “los costos operativos pueden reducir la rentabilidad neta entre un 2% y un 5% anual” y, en reventa, “una unidad con expensas desproporcionadas pierde un 15% de su valor de mercado de inmediato”.

González relativizó su impacto en unidades a estrenar, pero introdujo un matiz clave: “Si se trata de un producto premium, los costos no influirán tanto. Pero en un producto de gama media, la eficiencia en expensas será fundamental”.

Renta versus reventa: qué conviene hoy

El destino de la inversión también define la estrategia. Para González, el negocio actual está más orientado a la compraventa: “Hace años que el mejor negocio es comprar y revender”, sostuvo.

Escobar, en cambio, plantea escenarios. “Entrar y salir es ideal para capturar la plusvalía de la construcción, con ganancias cercanas al 20% en dólares al momento de la entrega”, explicó. Pero también señaló que “quedarse puede ser conveniente en zonas de escasez, con rentas del 6% anual en alquileres tradicionales y entre 8% y 10% en temporarios”.

En todos los casos, coinciden en que la clave es la demanda real: “Si nadie quiere vivir ahí, nadie querrá comprártelo”, sintetizaron.

El ciclo inmobiliario: cuánto pesa la coyuntura

Finalmente, los expertos llamaron a no sobreestimar las modas del mercado. “Salvo períodos puntuales, la propiedad siempre subió”, destacó González, quien remarcó que sigue siendo “un refugio de valor para cualquier inversor”.

Escobar, por su parte, advirtió sobre los riesgos de seguir tendencias: “Quien intenta surfear la coyuntura suele llegar tarde”. Y concluyó: “Una buena inversión inmobiliaria debe ser ajena a la moda y fiel a la demografía. Si hay gente necesitando vivir en esa zona y la oferta es limitada, el éxito es cuestión de tiempo”.

En definitiva, detectar una buena oportunidad inmobiliaria implica combinar análisis financiero, conocimiento del mercado y una lectura estratégica del entorno.