El "Gurú del Blue" reveló inversión estrella y su proyección para el precio del dólar a fin de año + Seguir en









El analista Salvador Di Stefano además fue optimista con la baja de la inflación, señalando que "nos llevará menos tiempo" que los países de la región.

El dólar blue cerró a $1420 para la venta esta semana. Depositphotos

El precio del dólar en la Argentina ya no depende -exclusivamente- de la política monetaria que defina el Gobierno nacional: ahora un conflicto bélico que involucra a tres continentes está marcando el comercio internacional y la volatilidad de los mercados. En ese marco, nuestro país sostiene una estabilidad monetaria en un contexto de exportación de la cosecha gruesa y de ingreso de divisas.

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Ese contexto provocó que este viernes el dólar blue bajase por segunda vez en tres días y cierre a $1.390 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Este valor está por encima del dólar oficial mayorista ($1.400 para la venta). Aún así, analista financiero Salvador Di Stefano, conocido como el "Gurú del Blue", subrayó la necesidad de cautela para aquellos que elijan ahorrar en moneda extranjera en corto plazo. “Se van a empomar de acá a la China”, sintetizó.

Di Stefano se lamentó por aquellos que eligieron dólares antes de las últimas elecciones legislativas ("se clavaron para toda la vida”) pero puso plazos para nuevos movimientos de la divisa. “Hasta junio el dólar va a estar presionado“, dijo, argumentando las temporalidades de las exportaciones nacionales, y pronosticó que "a fin de año va a terminar en $ 1750″. “Los que tienen que hacer operaciones de acá adelante midan muy bien lo que van a hacer porque vamos a tener mucha volatilidad del dólar, hacia abajo y hacia arriba en los próximos seis meses", añadió.

salvador di stefano.jpg Salvador Di Stéfano, conocido el mundo financiero como el "Gurú del Blue". En ese sentido, entendió que el valor del dólar baje de $1.350 sería ingresar en una "zona de peligro" para la competitividad de las exportaciones energéticas y del agro. En otros términos, en su cuenta de la red social X valoró los esfuerzos por la estabilidad de precios: "Bajar la inflación no es nada inmediato, es un proceso, En Argentina podemos ser la excepción y que ocurra más rápido, pero la suba de los precios en esta etapa, no puede ser tomada como un fracaso, o como algunos pregonan estanflación. Es parte de un proceso de cambio que nos llevara menos tiempo que en Uruguay y Perú, pero nos llevara tiempo, nada es inmediato".

Finalmente, sugirió inversiones para el ahorrista argentino. "Hoy el activo que más conviene es un bono en dólar argentino está dando un 10%“, recomendó, además de convocar a observar a la actividad agropecuaria: “Yo veo una suba del maíz muy importante. Compraría semilla de maíz para el año que viene”. "La relación stock-consumo está muy baja, los exportadores están comprando maíz a lo pavote”, recalcó.

El dólar se fortaleció en el mundo por la guerra en Medio Oriente El dólar cerró su segunda semana consecutiva de subas en los mercados internacionales, impulsado por la búsqueda de refugio de los inversores frente a la escalada del conflicto en Medio Oriente y el salto del precio del petróleo. En ese contexto, el euro y el yen tocaron mínimos de varios meses. El índice dólar —que mide la evolución del billete verde frente a una canasta de seis monedas principales— subió este viernes un 0,8% hasta las 100,50 unidades, su nivel más alto desde mediados de mayo pasado. En el acumulado de la semana, el indicador avanzó más de 1,5%. El movimiento respondió en gran medida a la creciente tensión geopolítica en la región. La posibilidad de que el conflicto afecte el suministro global de crudo elevó la volatilidad en los mercados y empujó a los inversores hacia activos considerados más seguros, como el dólar. A diferencia de otras economías avanzadas, Estados Unidos se encuentra relativamente protegido frente a un shock energético, ya que desde hace casi una década es exportador neto de petróleo. En cambio, Europa y Japón dependen fuertemente de las importaciones de energía, lo que vuelve más vulnerables a sus monedas frente a un escenario de crudo más caro.

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