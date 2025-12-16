Grupo ECIPSA consolida su presencia en Paraguay y acelera su expansión regional

La desarrolladora avanza con un portafolio de proyectos urbanos y una propuesta financiera que seduce tanto al mercado local como a los inversores argentinos. El dinamismo macroeconómico, el crecimiento de la clase media y el esquema tributario paraguayo se consolidan como drivers clave de la expansión.

A tres años de su desembarco, Grupo ECIPSA profundiza su crecimiento en Paraguay posicionando al sistema Natania en un mercado con alta demanda habitacional y estabilidad macroeconómica. La compañía presidida por Jaime Garbarsky desarrolla tres proyectos inmobiliarios en el país en alianza con INMO Desarrollos , la empresa inmobiliaria local de Giovanni Masulli y Alejandro Domínguez, también titular de CONMEBOL. Con inversiones en seis países y más de cuatro décadas de trayectoria, ECIPSA afianza su expansión regional apoyada en proyectos estratégicos y un modelo financiero orientado al inversor argentino.

El 26 de noviembre se realizó la palada inicial de Natania 86 , su segundo proyecto en Asunción, capital de Paraguay, marcando otro paso firme en la consolidación del grupo. Natania 86 se proyecta como uno de los desarrollos residenciales más importantes de la ciudad, con una torre de 31 pisos compuesta por más de 300 departamentos. Además, contará con cocheras y amenities de primer nivel.

El próximo 10 de diciembre, ECIPSA entregará el primer edificio desarrollado en Asunción. Se trata de Natania 85 , una torre residencial de 65 departamentos, con cocheras y amenities. A estos desarrollos de edificios se suma Natania 90 en Luque, el primer condominio de casas de la compañía en Paraguay. En esta primera etapa contará con 88 lotes para viviendas de tipologías tradicional y dúplex, en un entorno de naturaleza autóctona con parques verdes, SUM y cocheras comunes, brindando seguridad, comodidad y calidad de vida a las familias de la zona.

Grupo ECIPSA, un holding empresario integrado por desarrollistas y fiduciarias en el mercado de Real Estate, cuenta con más de 100 emprendimientos consolidados, más de 14.00 unidades entregadas y más de 2.000 hectáreas desarrolladas. Con más de 45 años de trayectoria, la empresa tiene presencia en nueve provincias de Argentina, Brasil, Paraguay e Israel y mantiene inversiones en Panamá y Estados Unidos.

Su apuesta por Paraguay coincide con un contexto favorable: el país exhibe un esquema impositivo simple —conocido como “triple diez”—, inflación controlada cercana al 4% y un crecimiento del PBI en torno al 4–5% anual. Esta estabilidad, sumada a un mercado habitacional con fuerte demanda futura —la mitad de la población tiene menos de 40 años—, lo consolida como un destino atractivo para proyectos residenciales y para los ahorristas que buscan preservar capital en dólares con mayor previsibilidad que en la Argentina.

Palada Inicial_Natania 86_ (1) Palada Inicial Natania 86: Santiago Gómez Grassi y Miguel Abente Brun, Directores de Gómez Abente Construcciones, a cargo de la ejecución de N86. Diego Prieto, Alejandro Domínguez y Giovanni Masulli, de INMO Desarrollos, junto a sus esposas. Juan Pablo Mena, de Gerente comercial de Natania Py.

En términos de renta, el país presenta retornos superiores al promedio regional: entre 7% y 8% anual en dólares en alquileres tradicionales y hasta 12% en el segmento temporario. La baja disponibilidad hotelera, especialmente en temporadas de eventos deportivos y corporativos, impulsa aún más esa rentabilidad. Además, el valor del metro cuadrado en Asunción continúa rezagado frente a otras capitales de Sudamérica, lo que habilita expectativas de apreciación futura.

La propuesta de Grupo ECIPSA fue diseñada tomando en cuenta ese escenario. Su Plan Doble Valor Agregado permite comprar en pozo a un valor inferior al de entrega, combinando plusvalía inmediata y una rentabilidad del 6,5% anual en dólares hasta la posesión. A esto se suma un acceso flexible —con ingresos desde el 10% y cuotas durante la obra— y un esquema de financiación post entrega que permite cancelar el 30% restante en hasta 36 meses. En muchos casos, la renta del inquilino cubre buena parte de la cuota mensual.

Corte cintas n85 Giovanni Masulli y esposa, Alejandro Domínguez y esposa, Jaime Garbarsky, Diego Prieto y esposa, Carlos Wenz, Juan Pablo Mena Corte cintas n85: Giovanni Masulli y esposa, Alejandro Domínguez y esposa, Jaime Garbarsky (Presidente Grupo Ecipsa), Diego Prieto y esposa, Carlos Wenz (Director de Salum&Wenz – constructora de N85) y Juan Pablo Mena.

Desde la compañía inmobiliaria señalan a la operación global y digital como otro de sus diferenciales: firma remota, aceptación de criptomonedas y transferencias internacionales, y una red comercial que permite comprar desde cualquier país. El servicio 360° para inversores extranjeros incluye asesoramiento para residencia, equipamiento listo para alquiler y articulación con administradoras para renta tradicional o temporaria, simplificando la operatoria para quienes invierten desde el exterior.

La combinación entre estabilidad macro, demanda estructural, rentabilidades altas y un modelo financiero adaptado convierte a Paraguay en un polo cada vez más relevante para el real estate regional. En ese marco, ECIPSA se posiciona como uno de los jugadores que capitaliza ese ciclo, ampliando su presencia con un portafolio diversificado que sintetiza desarrollo urbano, acceso a la vivienda y oportunidades para capitales argentinos que buscan previsibilidad.