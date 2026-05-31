Guarda historias porteñas únicas: cómo es y cuánto vale vivir en el edificio de Jauretche y la legendaria librería L'Amateur

El centenario inmueble está en Retiro, de estilo Beaux Arts francés conserva detalles originales y trayectoria ligada con la cultura y el pensamiento argentino.

El histórico local de planta baja y el ingreso al edificio de estilo Beaux Arts francés forman parte de una de las cuadras más emblemáticas de la calle Esmeralda, tradicional circuito porteño de librerías anticuarias, mapas y primeras ediciones

La historia inmobiliaria de Buenos Aires suele esconderse detrás de fachadas centenarias, balcones de hierro forjado y departamentos que conservan parte de la memoria cultural de la ciudad. En la calle Esmeralda al 800, en pleno corazón de Retiro , salió a la venta una propiedad reúne varios de esos atributos. Se trata de un semipiso de 125,37 m2 valuado por US$267.000 y que carga con un legado poco habitual: en el edificio vivió Arturo Jauretche y durante décadas funcionó allí la histórica librería anticuaria L'Amateur, considerada una referencia para coleccionistas y bibliófilos de toda Sudamérica.

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La unidad pertenece actualmente a la hija de uno de los socios de la tradicional librería , quien prefirió mantener su privacidad. El departamento, además de su valor arquitectónico, conserva una conexión directa con una parte importante de la historia intelectual porteña.

Ubicado sobre Esmeralda entre Paraguay y avenida Córdoba, el inmueble forma parte de un edificio de impronta francesa que todavía conserva gran parte de sus detalles originales.

Los ambientes conservan pisos originales de pinotea, aberturas de madera de doble hoja y techos altos, elementos característicos de las residencias porteñas de inspiración francesa construidas a comienzos del siglo XX

La propiedad cuenta con cuatro ambientes, dos baños, dependencia de servicio, baulera y cochera opcional. Sobresalen los balcones con herrería artística, el revestimiento pétreo con líneas horizontales que aportan jerarquía al conjunto y el acceso principal enmarcado por un arco de generosas proporciones que refuerza el carácter señorial del edificio

Un edificio ligado con lo político

Pocas figuras sintetizan tanto la discusión política y cultural argentina del siglo XX como Arturo Jauretche. Escritor, dirigente político y uno de los fundadores de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), desarrolló una obra que influyó tanto en sectores del radicalismo nacional como posteriormente en distintas corrientes del peronismo.

Su nombre quedó asociado a conceptos como la "colonización pedagógica", la defensa del pensamiento nacional y la crítica a los modelos económicos dependientes. La relevancia de su legado llevó incluso a que el 13 de noviembre, fecha de su nacimiento, fuera declarado oficialmente como el Día del Pensamiento Nacional.

Arturo Jauretche.jpg Arturo Jauretche (1901-1974), nacido en Lincoln y fallecido en Buenos Aires, fue uno de los principales pensadores argentinos del siglo XX. Una placa en el edificio recuerda que allí residió el fundador de FORJA y referente del pensamiento nacional

Tras su exilio en Montevideo, Jauretche residió en este edificio de la calle Esmeralda, donde hoy una placa recuerda su paso por el lugar.

Para Adrián Khanis, de Santiago Jannot Propiedades, ese antecedente agrega una dimensión distinta al inmueble. Explicó: "Hay compradores que buscan algo más que metros cuadrados. Cuando una propiedad tiene una historia comprobable y está vinculada a una figura como Jauretche, aparece un interés adicional ligado al patrimonio cultural y simbólico", explicó.

Dentro del mercado inmobiliario existen incluso perfiles específicos que buscan este tipo de activos. Coleccionistas, diplomáticos, profesionales independientes, fundaciones y amantes de la arquitectura suelen valorar inmuebles vinculados a personajes históricos o espacios culturales reconocidos.

La huella de una librería legendaria

Pero la historia del edificio no termina allí. Durante décadas, en su planta baja funcionó la célebre librería anticuaria L'Amateur, fundada en 1926 por Pedro Mozzarelli y José Corradini.

Esmeralda 874 Una placa colocada en la fachada recuerda que Arturo Jauretche vivió y murió en este edificio de Esmeralda 886, donde residió durante los últimos años de su vida Mariano Fuchila

La librería abrió inicialmente en Florida 730 y construyó una reputación excepcional entre coleccionistas de libros antiguos, grabados, mapas históricos y primeras ediciones. En 1972 se trasladó a Esmeralda, donde consolidó definitivamente su prestigio hasta su cierre en 2011.

Los especialistas la consideran una de las librerías anticuarias más importantes que tuvo la Argentina. Sus catálogos bibliográficos llegaron a transformarse en piezas de consulta académica. Entre boletines y catálogos especializados publicó más de 13.500 registros bibliográficos detallados durante varias décadas, material que hoy forma parte de investigaciones y archivos de consulta permanente.

La sede social de la librería funcionaba precisamente en el departamento que actualmente se encuentra a la venta. La propietaria, identificada como A.L.L. —quien por razones de privacidad sólo autorizó la difusión de sus iniciales— recuerda que las bibliotecas ocupaban paredes completas y que varios ambientes funcionaban como espacios de guarda para ejemplares de enorme valor histórico y bibliográfico.

"Los libros permanecían en perfecto estado porque los ambientes mantenían condiciones ideales de conservación. Había bibliotecas de piso a techo y espacios especialmente preparados para las colecciones", relató.

Esmeralda 874 Actualmente el local está ocupado por la farmacia La Fuente Mariano Fuchila

Por esos salones pasaron coleccionistas, académicos, diplomáticos y especialistas provenientes de distintos países. La presencia de L'Amateur terminó convirtiendo a esa cuadra de Esmeralda en una referencia para quienes buscaban libros raros y piezas bibliográficas difíciles de encontrar. Actualmente el local está ocupado por una farmacia.

Arquitectura de otra época

Más allá de su historia, el departamento conserva atributos cada vez menos frecuentes en la oferta actual. Khanis dijo: "Al ingresar aparece un amplio living con salida a dos balcones al frente. Luego se desarrolla una secuencia de ambientes amplios que desembocan en un comedor independiente y dormitorios de generosas dimensiones".

Los pisos originales de roble de Eslavonia permanecen prácticamente intactos. También sobreviven las baldosas italianas, las molduras, las puertas de madera maciza y los techos de doble altura.

Edificio Esmeralda 874 Propiedades Los salones conservan molduras, boiseries, pisos de madera maciza y amplias puertas vidriadas que aportan luminosidad y recuerdan el lenguaje arquitectónico Beaux Arts francés Santiago Jannot Propiedades

La cocina y los baños son los espacios que más podrían beneficiarse de una actualización, aunque el resto de la unidad mantiene gran parte de su configuración original.

Fernando Lorenzi, arquitecto del estudio INFILL, describió al edificio como una refinada pieza del Beaux Arts francés: "Posee una composición simétrica muy cuidada, pilastras, balcones transitables con herrería de excelente calidad y una mansarda con buhardillas ornamentadas. Son características muy representativas del Buenos Aires clásico de principios del siglo XX".

Según Lorenzi, muchas construcciones de este período desaparecieron o perdieron parte de sus elementos originales durante sucesivas remodelaciones.

Edificio Esmeralda 874 Propiedades La cocina mantiene parte de su impronta original con pisos calcáreos, carpinterías de época y revestimientos cerámicos que reflejan las sucesivas intervenciones realizadas a lo largo de más de un siglo Santiago Jannot Propiedades

En este caso todavía sobreviven rasgos que permiten reconocer claramente la influencia francesa que marcó gran parte de la arquitectura porteña durante las primeras décadas del siglo pasado.

Retiro, un barrio que combina historia y rentabilidad

El entorno también forma parte del atractivo. La propiedad se encuentra a pocos metros de Plaza San Martín, Galerías Pacífico, el Teatro Colón, avenida 9 de Julio y varios de los principales hoteles internacionales de Buenos Aires.

La conectividad aparece entre sus principales fortalezas. Subtes, trenes y decenas de líneas de colectivos permiten llegar rápidamente a cualquier punto de la ciudad.

Edificio Esmeralda 874 Propiedades Desde los balcones se observa una de las cuadras más tradicionales de Retiro, rodeada de edificios históricos, locales comerciales y construcciones de valor patrimonial Santiago Jannot Propiedades

Lorenzi considera que esa combinación resulta difícil de replicar. "Es una zona con una consolidación urbana extraordinaria. Conviven viviendas permanentes y temporarias, oficinas, embajadas, hoteles, espacios culturales, comercios y gastronomía. Si Buenos Aires fuera una discoteca, este sector sería claramente el VIP", graficó.

El mercado también muestra un interés creciente por este tipo de propiedades. Mientras muchos desarrollos nuevos ofrecen amenities y diseños contemporáneos, los departamentos clásicos conservan atributos imposibles de reproducir actualmente.

Los techos altos, los materiales nobles, los ambientes amplios y la calidad constructiva aparecen entre los factores más valorados.

Edificio Esmeralda 874 Propiedades El acceso al edificio exhibe revestimientos de mármol, carpinterías de madera y ascensor de época, detalles que acompañan el carácter señorial de esta construcción de estilo Beaux Arts francés Santiago Jannot Propiedades

Lorenzi apeló a una metáfora directa: “Entrando en comparaciones, una pregunta similar sería: ¿en qué se diferencian un CEO de J.P. Morgan que asiste a la inauguración de un Congreso Internacional con un croto que está tomando una cerveza en ese bar de acá a la vuelta? Digo, son muchas las diferencias y muy evidentes en todo lo atinente a calidad constructiva, estilística, espacial, arquitectónica, y varios muchos etcéteras más”.

Para muchos inversores, además, la escasez juega a favor de este segmento. Cada demolición reduce el stock disponible de departamentos históricos y vuelve más exclusivos a los que sobreviven.

Esa condición también explica por qué suelen defender mejor su valor en contextos complejos. En una ciudad donde numerosas construcciones perdieron identidad frente al avance de proyectos más homogéneos, inmuebles como éste ofrecen algo difícil de cuantificar: una historia irrepetible.

Esmeralda 874 El edificio está en una zona dinámica Mariano Fuchila

Lorenzi amplió: No todos los días aparece en venta una propiedad que combine arquitectura francesa, una conexión directa con Arturo Jauretche y el legado de una librería que durante casi un siglo formó parte de la vida cultural argentina.

Por US$267.000, el comprador no sólo adquiere 125 m2 en una de las zonas más emblemáticas de Buenos Aires. "También accede a una pequeña porción de la memoria porteña, un activo que el mercado inmobiliario valora cada vez más por su singularidad y capacidad de trascender el paso del tiempo, concluyó Khanis.