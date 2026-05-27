Boom de demanda en el Parque de la Innovación: hay lista de espera para alquilar oficinas

Pese a que están en construcción, los edificios del Parque de la Innovación ya evidencian un fuerte interés de las empresas por mudarse a la zona.

El mercado de oficinas se consolida en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires. Tal es así, que en el Parque de la Innovación, en Núñez, ya existe lista de espera para espacios corporativos que todavía no están construidos.

El desarrollo emplazado en los terrenos del ex Tiro Federal se transformó en el polo con mayor atracción para compañías que buscan oficinas modernas. Ana González, Senior Managing Director Advisory de CBRE Argentina, explicó que “el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires despierta hoy un enorme interés” y agregó que se consolida como “ el nuevo polo corporativo de la región ”.

Esta demanda empresarial se alinea con la maduración de un proyecto que ya reconfigura el tejido urbano de Núñez, atrayendo tanto a corporaciones como a entidades educativas y desarrollos residenciales de escala premium.

La demanda no es casual. Las empresas vienen mostrando una fuerte migración hacia edificios AAA y espacios de última generación, especialmente después de la pandemia, cuando el mercado comenzó a priorizar calidad, ubicación estratégica y amenities corporativos por encima de la superficie total ocupada. En ese escenario, Núñez pasó a ser uno de los submercados más codiciados de la Ciudad.

De acuerdo con el último informe de CBRE, la zona registra una vacancia promedio de apenas 10,4% , una de las más bajas del mercado corporativo porteño, mientras que los valores de alquiler alcanzan los u$s 26,7 por metro cuadrado mensual, ubicándose entre los más altos de Buenos Aires.

“Cada anuncio de nuevo desarrollo en el corredor Libertador, especialmente en el Parque de la Innovación, genera una respuesta inmediata. Esa atención constante evidencia que la demanda corporativa supera ampliamente la oferta disponible”, agregó por su parte Rafael Valera, Vicepresidente Advisory de CBRE Argentina.

Cómo será el Parque de la Innovación

Entre 2021 y 2022 se subastaron 23 lotes a través del Banco Ciudad, de los cuales se vendieron 18. Luego, entre marzo y junio de 2023, se remataron otras tres parcelas dentro de un total proyectado de 32 terrenos. La Ciudad recaudó más de u$s 250 millones y logró comercializar más del 80% de la superficie disponible.

El masterplan contempla el desarrollo de 12 hectáreas con aproximadamente 60.000 metros cuadrados edificables, integrando oficinas corporativas, viviendas premium, espacios comerciales, centros de salud y un polo educativo de gran escala.

Precisamente, uno de los factores que más seduce a las empresas es la combinación entre negocios, tecnología y educación. La Universidad de Buenos Aires recibió concesiones por 100 años dentro del predio, mientras que la Universidad Tecnológica Nacional obtuvo permisos por 50 años. A eso se suma el desembarco del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que adquirió dos parcelas para instalar su sede principal.

La expectativa es que el complejo genere un flujo diario cercano a las 30.000 personas, entre trabajadores, estudiantes y residentes. De ese total, unas 11.000 asistirán por motivos laborales, lo que fortalece el atractivo para compañías que buscan instalarse en entornos urbanos de alta circulación y perfil innovador.

Con poca oferta disponible y nuevos proyectos que todavía no están en el mercado, el corredor norte continuará presionando al alza los precios de alquiler de oficinas premium durante los próximos años.