Inmuebles: subió el precio de venta en el 88% de los barrios de CABA

El volumen de departamentos en venta retasados a la baja se ubica en 21% en septiembre, mientras que el descuento promedio efectuado se mantiene en 6,4%. Estos dos factores explican el cambio en la tendencia de precio registrado desde julio de 2023. En septiembre, el 88% de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires presenta aumento de precios mensuales, dato similar al registrado en 2017.

Inmuebles en venta.jpg Inmuebles en venta: actualización del mercado. Freepik

Construir cuesta 2,7 veces más caro que octubre 2022

El costo de construcción medido en dólares subió un 24,8% en 2024. El aumento del costo de reposición impacta directamente en el precio de departamentos en pozo (u$s 2.712 m2) y a estrenar (u$s 2.727 m2). Construir hoy cuesta 2,7 veces más de lo que costaba en octubre de 2022, mínimo de la serie, y un 19,8% por arriba del promedio 2012-2023.

Puerto Madero presenta la oferta más cara, con un precio medio de u$s 5.970 m2. Le siguen Palermo y Belgrano, con precios medios de u$s 3.205 m2 y u$s 3.025 m2., respectivamente. Por el contrario, Lugano es el barrio más económico para la adquisición, con un precio medio de u$s984 m2. Le siguen Nueva Pompeya (u$s1.400 m2) y Villa Riachuelo (u$s1.430 m2).