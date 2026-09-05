La SCA, con una mirada federal, presenta "Veinticinco Casas Argentinas"

La muestra reúne, hasta el 25 de septiembre en el MARQ, obras de estudios emergentes de doce provincias argentinas que piensan la vivienda unifamiliar como territorio de experimentación disciplinar.

La Sociedad Central de Arquitectos (SCA) presentó el pasado 30 de julio "Veinticinco Casas Argentinas", una exposición que reúne el trabajo de 25 estudios de arquitectura emergentes provenientes de doce provincias del país. La muestra, curada por la Comisión de Arquitectura de la SCA (integrada por Federico Valverdi, Paula Pintos, Malena Donadio, Fernando Monti, Dolores Gómez Macedo, Lucila Pugni Reta y Federico Kelly), puede visitarse hasta el 25 de septiembre en el Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ), sede de la SCA en Avenida del Libertador 999, CABA.

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Bajo la premisa "la búsqueda de un lenguaje y una identidad a través de la arquitectura de la casa", la propuesta curatorial toma a la vivienda unifamiliar como campo privilegiado de exploración para una nueva generación de arquitectos. Lejos de tratarse de un relevamiento aislado, las obras seleccionadas condensan investigaciones sobre el habitar contemporáneo y ensayan respuestas específicas a las condiciones de cada lugar: la amplitud geográfica, climática y cultural del territorio argentino se traduce en materialidades, sistemas constructivos y estrategias de implantación muy diversas, que la muestra pone en diálogo.

Las 25 obras seleccionadas se localizan en las siguientes localidades y provincias:

Estudio Galera – "Casa Pingüino", Cariló.

Hargar – "Casa con Columnas", La Plata.

PRIM Estudio – "Casa Los Tigres", Pilar.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Shido (Mitsuri Kido) – "Casa Tamborini".

Chaco

Estudio Este Norte – "Casa Canal", Resistencia.

Córdoba

Esteras Perrote – "Casa para un árbol", ciudad de Córdoba.

Estudio Malvina Zayat – "Casa en el Bosque", Salsipuedes.

Tectum – "Casa Chacarera", Calamuchita.

Vbrügg – "Casa Lelis", Los Reartes.

Corrientes

ODB Arquitectos – "Vivienda Perichón", Perichón.

Entre Ríos

Martina Lew – "Casa en Villa Paranacito", Villa Paranacito.

Jujuy

Horizontal Arquitectos – "Casa Lozano", San Salvador de Jujuy.

Mendoza

A4 Estudio – "FA House", Luján de Cuyo.

Primer Piso – "Casa TYJ", Luján de Cuyo.

Neuquén

EME Arquitectura – "Casa MP", Neuquén.

RAUM Arquitectura – "Casa Bóvedas", Neuquén.

San Luis

Estudio Mono – "Casa Amigo", Merlo.

Santa Fe

Atelier Atlántico – "Casa para Juan y Laura", Monte Vera.

Estudio G + Eduardo Dipré – "Casa para Lucio y Marilina", Villa Constitución.

Estudio Garaffa – "Casa Moya", Rosario.

Manasseri Depetris – "La Casa y las Cosas", Pavón.

Estudio Pesa – "Casa Pazzi", Roldán.

Tucumán

Étereo Arquitectos – "La Casa de la Puerta Amarilla", Tafí Viejo.

Cada una de ellas esta emplazada en latitudes muy distintas entre sí: el valle jujeño, el bosque serrano cordobés, la llanura pampeana bonaerense, el delta entrerriano, el litoral correntino, entre otros paisajes, además de intervenciones urbanas como la ampliación de una vivienda entre medianeras en pleno centro de Rosario o la reconversión de una antigua imprenta porteña en vivienda familiar.

La muestra se acompaña de un ciclo de encuentros abiertos con los estudios participantes, pensado como una instancia de mayor intercambio entre los profesionales y el público en general. Los encuentros —ya realizado el del 27 de agosto con Bioma, Estudio G + Eduardo Dipré, Manasseri Depetris y Martina Lew— continúan el 10 de septiembre con Estudio Galera, ODB Arquitectos y Estudio Garaffa, y cierran el 24 de septiembre con EME Arquitectura, Shido y PRIM Estudio.

Con vocación federal, "25 Casas Argentinas" no se agota en su paso por Buenos Aires: la itinerancia forma parte de la propuesta original, con la intención de llevarla a distintos puntos del país para fomentar el intercambio entre profesionales de diferentes regiones y ampliar las posibilidades de aprendizaje colectivo en torno a la arquitectura residencial contemporánea.