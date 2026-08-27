Real estate en Miami: qué evaluar antes de elegir una inversión Por Diego Micheli + Agregar ámbito en









Departamentos, oficinas, retail, inmuebles industriales y self-storage compiten en uno de los mercados más dinámicos de Estados Unidos. La rentabilidad es apenas una parte de la ecuación: los costos, el riesgo y la capacidad de revalorizar el capital también pueden definir el negocio.

Durante años, comprar un departamento parecía casi la única alternativa para invertir en real estate en Miami. Pero el mercado evolucionó.

Durante años, comprar un departamento parecía casi la única alternativa para invertir en real estate en Miami. Pero el mercado evolucionó y hoy muchas otras opciones ganan peso entre los inversores: los inmuebles industriales, multifamily, retail, hotelería y self-storage compiten por el mismo capital. Además de preguntarse cuál ofrece mayor rentabilidad, es preciso considerar cuál logra combinar ingresos, costos, riesgo y capacidad de valorización.

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Un ejercicio histórico permite dimensionar la importancia de esa última variable. Un millón de dólares invertidos en el año 2000 y conservados en efectivo tendrían hoy un poder de compra equivalente a unos 515.000 millones, producto de una inflación acumulada de 93,9%, según el Bureau of Labor Statistics. El mismo capital colocado en bonos del Tesoro estadounidense a diez años, con la renta reinvertida, habría alcanzado unos 2,65 millones, de acuerdo con datos históricos compilados por NYU Stern. Un departamento en Miami, en cambio, habría llegado a unos 3 millones, con una caída del 21,8% en 2009.

El self-storage, por caso, plantea una ecuación diferente. A partir de la evolución histórica del cap rate promedio del sector (de aproximadamente 10% en 2000 a 5,5%-6% en la actualidad) y de un crecimiento del ingreso operativo neto cercano al 4,4% anual, aquel millón hipotético podría haber alcanzado unos u$s5,4 millones.

Más allá del resultado de este ejercicio, la comparación permite incorporar una variable que muchas veces queda relegada: cuánto puede valer el activo cuando llegue el momento de venderlo. La apreciación no reemplaza a la renta, pero puede modificar de manera sustancial el resultado final de una inversión de largo plazo. Un activo puede ofrecer una renta elevada y, al mismo tiempo, perder atractivo si aumentan sus costos, requiere grandes inversiones o pierde demanda. Otro puede generar un flujo algo menor, pero conservar mejor su valor y ofrecer mayor flexibilidad para administrar el capital.

La comparación entre los distintos segmentos muestra, además, que cada activo presenta una combinación diferente de rentabilidad, vacancia y riesgo. En el mercado industrial de South Florida, que incluye Miami y Fort Lauderdale, el cap rate promedio alcanzó 5,4% en el primer trimestre de 2026, con una vacancia de 5,8%. En multifamily, Miami cerró 2025 con un cap rate promedio de 5,3%, un precio de u$s330.000 por unidad y una vacancia de 4,3%, según Matthews Research. En retail, Miami-Dade se mantiene entre los mercados con menor vacancia de Estados Unidos: Marcus & Millichap proyecta 3,1% para 2026.

En el segmento residencial, sin embargo, el cap rate cuenta solo una parte de la historia. Impuestos, seguros, mantenimiento, administración y períodos de vacancia pueden reducir el rendimiento neto. En los condominios se suman, además, las nuevas exigencias de inspección estructural y financiamiento de reservas establecidas en Florida después del colapso de Surfside. En ese sentido, el self-storage presenta algunas características particulares. Una unidad no tiene cocina, baño ni electrodomésticos y suele requerir menos mantenimiento que un departamento. Además, distribuir una inversión entre varias unidades reduce la concentración: la vacancia de una no necesariamente elimina los ingresos del resto. Si la estructura jurídica del proyecto lo permite, incluso es posible vender una parte de la inversión y conservar las unidades restantes. La discusión, entonces, debería superar la búsqueda del mayor porcentaje de rentabilidad. Para un inversor que piensa a diez, quince o veinte años, importa cuánto genera el activo, cuánto cuesta mantenerlo y, sobre todo, cuánto puede valer cuando llegue el momento de recuperar el capital. En Miami, la renta es importante, pero la valorización del activo puede ser el componente que termine de definir el verdadero resultado de una inversión.