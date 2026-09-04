El problema que golpea a los consorcios: crece la deuda de expensas en Buenos Aires

El 16% de las unidades bonaerenses registra deuda de expensas, mientras en San Nicolás el cumplimiento cayó del 85% al 70% y en Mar del Plata la mora se ubica entre 15% y 20%.

El deterioro de los ingresos de los hogares y el mayor nivel de endeudamiento comienzan a trasladarse con fuerza a los consorcios de la provincia de Buenos Aires , donde el pago de las expensas se convirtió en otro de los puntos de tensión del mercado inmobiliario.

Un relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos , que recopiló información de distintos municipios y fuentes sectoriales, muestra que la morosidad ya tiene un impacto concreto sobre las cuentas de los edificios. Según datos de Consorcio Abierto , sobre una muestra de alrededor de 15.000 consorcios, el 16% de las unidades funcionales bonaerenses registra deuda de expensas , mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje llega al 15%.

El fenómeno se suma a un escenario más amplio de presión sobre el presupuesto de quienes alquilan. En la provincia, el 78,5% de los hogares inquilinos relevados tenía deudas activas , mientras que el 48,5% de los hogares a nivel nacional destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler.

Los datos relevados en distintos mercados bonaerenses permiten observar cómo la dificultad para afrontar los gastos comunes empieza a reflejarse en los números de los consorcios.

En San Nicolás , el cumplimiento del pago de expensas cayó del 85% al 70% entre una medición y otra. Esto implica que tres de cada diez obligaciones no se estarían abonando en término. Además, los administradores consultados reportaron atrasos de varios meses y situaciones que incluso llegaron a instancias judiciales.

El otro foco aparece en Mar del Plata, donde la mora en el pago de expensas fue estimada entre 15% y 20%. El propio informe aclara que se trata de relevamientos locales y sectoriales, por lo que no deben interpretarse como un censo exhaustivo de toda la provincia.

Para el mercado inmobiliario, el dato adquiere relevancia porque una mayor morosidad en los edificios no solo afecta a los propietarios que dependen del cobro mensual. También puede comprometer la capacidad financiera de los consorcios para afrontar servicios, mantenimiento y obras, en un contexto en el que los gastos comunes ya representan una parte significativa del costo de ocupar una vivienda.

Alquiler más expensas: cuánto pesa sobre los ingresos

El caso de La Plata permite dimensionar el problema desde el lado del inquilino. El séptimo informe municipal sobre el mercado de alquileres ubicó en $567.895 el valor promedio de oferta durante el segundo trimestre de 2026.

Para un departamento de un dormitorio, el alquiler informado fue de $535.636, al que se sumaron $84.602 de expensas. De esta manera, el costo mensual llegó a $620.238, equivalente al 38,9% del ingreso familiar promedio en junio.

El número muestra cómo el gasto asociado a la vivienda excede cada vez más el valor publicado del alquiler. En este caso, las expensas representan alrededor del 16% del costo mensual total del inmueble.

La presión se vuelve todavía más evidente al observar el nivel de endeudamiento. Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense, realizada sobre 1.408 respuestas correspondientes a 97 partidos, determinó que el 56,6% de los participantes había tomado un préstamo durante los 12 meses anteriores. Dentro de ese grupo, el 73,5% todavía no lo había cancelado y parte de esos créditos se destinó a gastos cotidianos, entre ellos alimentos, medicamentos, servicios y alquileres.

Gama Inmobiliaria

El costo de vivir en un consorcio

El relevamiento plantea así una situación que empieza a trascender la discusión sobre el precio de los alquileres. Las expensas se consolidan como un componente cada vez más relevante del costo habitacional, y su mora comienza a convertirse en un problema para la administración financiera de los edificios.

A nivel provincial, el informe estima que hay 3,1 millones de hogares que alquilan su vivienda, mientras que 7,9 millones de personas viven en hogares inquilinos. El alquiler mediano informado para Buenos Aires alcanza los $600.000.

En paralelo, el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene algún tipo de deuda y el 48,5% destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler.

El cuadro configura un escenario de mayor fragilidad para propietarios, inquilinos y consorcios: mientras los hogares enfrentan alquileres, servicios y expensas cada vez más difíciles de sostener, los edificios deben administrar sus propias cuentas con un nivel creciente de pagos atrasados.

El relevamiento fue elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos, presidido por Pedro Perrotta, a partir de información de INDEC, la Encuesta Nacional Inquilina de Inquilinos Agrupados y Federación de Inquilinos Nacional, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de La Plata, UADE y Consorcio Abierto.