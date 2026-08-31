La oportunidad de los departamentos usados antes del reacomodamiento de precios

Todavía hay unidades bien ubicadas con valores que se mantienen por debajo de los emprendimientos a estrenar. Pero la menor oferta disponible y el avance de la demanda anticipan un cambio de escenario para quienes están buscando comprar.

El valor ya no está únicamente en la ubicación, sino también en la experiencia que ofrece el edificio.

La diferencia de precios entre las propiedades usadas y los desarrollos a estrenar sigue siendo una de las mayores oportunidades que ofrece hoy el mercado inmobiliario. Pero, como toda oportunidad, tiene un plazo y todo indica que esa ventana comenzará a cerrarse.

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Todavía es posible encontrar departamentos usados en excelentes ubicaciones de la Ciudad de Buenos Aires por menos de u$s 3.000 el metro cuadrado . Para quienes conocen el mercado, esa brecha respecto de los desarrollos nuevos resulta muy atractiva. Pero mi impresión es que no durará demasiado.

A medida que aumenta la demanda y disminuye el stock disponible, los valores de las propiedades usadas tenderán a acercarse a los de los emprendimientos a estrenar. Es una dinámica lógica en cualquier mercado donde la oferta comienza a escasear.

Ahora bien, comprar un usado no significa comprar cualquier cosa . El precio puede ser tentador, pero hay que mirar mucho más allá del valor por metro cuadrado. Existen edificios muy bien conservados que representan excelentes oportunidades, pero también otros con instalaciones obsoletas, problemas de mantenimiento y expensas elevadas que terminan encareciendo la inversión.

La comparación con los desarrollos nuevos tampoco debería limitarse al precio. Hoy el comprador busca otra forma de habitar la ciudad. Los proyectos actuales incorporan espacios de trabajo, áreas de encuentro, sectores para la actividad física y servicios pensados para una vida cotidiana más cómoda. El valor ya no está únicamente en la ubicación, sino también en la experiencia que ofrece el edificio.

Eso explica por qué muchos emprendimientos premium sostienen valores de entre u$s4.000 y u$s5.000 por metro cuadrado, e incluso bastante más en los segmentos de mayor categoría.

También cambió el perfil de la demanda. Quien busca su primera vivienda sigue priorizando unidades funcionales, bien ubicadas y con acceso al transporte público.

El inversor, en cambio, mira la calidad constructiva, el potencial de revalorización y la facilidad para alquilar o revender.

Y el segmento de mayor poder adquisitivo pone el foco en propuestas exclusivas que combinan diseño, servicios y ubicación.

En ese contexto, incluso los amenities están atravesando una transformación. Ya no alcanza con ofrecer una larga lista de servicios. Lo importante es que sean realmente útiles, estén bien administrados y no se conviertan en una carga para las expensas. La eficiencia empieza a pesar tanto como el confort.

El mercado inmobiliario siempre premia a quienes saben anticiparse. Hoy veo una oportunidad en los departamentos usados de calidad ubicados en barrios consolidados.

La diferencia de precios con los desarrollos nuevos sigue existiendo, pero todo indica que esa distancia comenzará a reducirse. Para muchos compradores, este puede ser el momento de decidir antes de que esa ventana se cierre.

Director de Puebla Inmobiliaria