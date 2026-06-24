Luis Caputo apuesta a los dólares "debajo del colchón" para impulsar los créditos hipotecarios: "El ahorro ya está, hay que transformarlo en financiamiento"

En La Rural y ante desarrolladores y constructores, el ministro planteó fondos hipotecarios en dólares, apoyo de organismos multilaterales y una mayor participación del mercado de capitales.

Luis Caputo expuso en BATEV 2026, el encuentro de la construcción y el real estate organizado por CEDU y AEV en La Rural. El ministro puso el foco en el desarrollo del crédito hipotecario y la movilización de los dólares fuera del sistema financiero

El Gobierno busca abrir una nueva etapa para el financiamiento de la vivienda. En un contexto donde el crédito hipotecario volvió a ganar espacio tras años de ausencia, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , planteó una estrategia para multiplicar los préstamos destinados a la compra de inmuebles y al desarrollo de proyectos inmobiliarios: movilizar los miles de millones de dólares que los argentinos conservan fuera del sistema financiero .

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La propuesta surgió durante la apertura de BATEV 2026, la exposición de la construcción y la vivienda que se desarrolla en La Rural (hasta el sábado incluso). Allí se hizo una nueva edición del Coloquio de Acceso a la Vivienda, el evento fue organizado por la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), entidad que reúne a las principales desarrolladoras del país, y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), organización que nuclea a empresas vinculadas con la promoción y construcción de viviendas.

Frente a empresarios de la construcción, desarrolladores y referentes del mercado inmobiliario, Caputo identificó al crédito como una de las piezas centrales para sostener el crecimiento de la actividad y generar un nuevo ciclo de inversión.

“Para los desarrollos , el crédito hipotecario es fundamental”, expresó. A partir de esa definición, describió los dos caminos que el Gobierno analiza para ampliar el financiamiento: el sistema bancario y el mercado de capitales.

El funcionario destacó que los bancos recuperaron su rol tradicional como otorgantes de crédito luego de años en los que gran parte de sus negocios giró alrededor del financiamiento al sector público.

Sin embargo, reconoció que ese regreso al crédito también dejó al descubierto un problema: el aumento de la mora. Según explicó, muchas entidades financieras todavía arrastran niveles elevados de incumplimiento en algunas líneas de préstamos y esa situación termina trasladándose al resto de los clientes mediante tasas más altas.

“Los bancos volvieron a actuar como bancos. Tenemos ese beneficio, pero también la desventaja de que, después de tanto tiempo sin prestar, ahora tienen una mora un poco alta. Para recuperarse cargan más tasa sobre todos los créditos”, señaló.

La referencia llegó pocos días después de que el Banco Nación lanzara un paquete de medidas destinado a facilitar la regularización de deudas de familias con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

Dentro del sector financiero existe consenso respecto de que, a medida que la mora encuentre niveles más normales y la inflación continúe en descenso, las tasas podrían mostrar una tendencia bajista que favorecería una expansión más acelerada del crédito hipotecario.

Luis Caputo Ministro de Economía Propiedades Ante desarrolladores, constructores y empresarios de la vivienda, Luis Caputo sostuvo que el crédito será una pieza clave para impulsar la economía y propuso crear fondos hipotecarios con participación de bancos, mercado de capitales y organismos multilaterales Prensa CEDU-AEV

Para Caputo, ese proceso terminará fortaleciendo el mercado. Sostuvo: “En algún momento eso se va a limpiar, se va a recuperar y el crédito va a ganar más fuerza”.

El mercado de capitales, la otra apuesta

Más allá del sistema bancario, el ministro puso especial énfasis en una alternativa que considera clave para el futuro del financiamiento inmobiliario: el desarrollo del mercado de capitales.

La idea apunta especialmente a los créditos hipotecarios en dólares, un segmento que hoy encuentra limitaciones regulatorias.

Actualmente, los bancos sólo pueden prestar divisas a sectores que generan ingresos en dólares, una restricción que dificulta el crecimiento de las hipotecas denominadas en moneda estadounidense.

Ante ese escenario, Caputo propuso utilizar herramientas financieras que permitan canalizar ahorro privado hacia el sector inmobiliario.

Créditos hipotecarios dólares El ministro propuso canalizar los dólares fuera del sistema hacia fondos hipotecarios e inversiones inmobiliarias Pexels

Entre las opciones mencionó la emisión de obligaciones negociables destinadas a financiar hipotecas y la creación de fondos específicos para créditos hipotecarios.

“Podría existir un fondo de créditos hipotecarios”, planteó ante el auditorio. La propuesta incluye la participación conjunta de bancos, agentes del mercado de capitales y desarrolladores para conformar vehículos de inversión con mayor escala.

El rol de los organismos multilaterales

Uno de los aspectos más relevantes de la exposición fue la posibilidad de sumar financiamiento internacional. Caputo afirmó que organismos multilaterales mostraron disposición para acompañar esquemas destinados a expandir el crédito para vivienda.

Por esa razón, alentó a los actores privados a trabajar de manera coordinada. “Si varios bancos y Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación) se juntan para crear un fondo inmobiliario, nosotros podríamos duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esos recursos con apoyo de organismos multilaterales”, explicó.

La iniciativa incluso podría incorporar participación estatal mediante estructuras similares a asociaciones público-privadas, siempre con respaldo financiero externo.

Dentro del sector inmobiliario consideran que este tipo de mecanismos podría transformarse en una herramienta relevante para incrementar la oferta de financiamiento de largo plazo, uno de los déficits históricos de la Argentina.

Los dólares del colchón, en el centro de la estrategia

El concepto que atravesó gran parte de la presentación estuvo vinculado al ahorro privado en moneda extranjera.

Para el ministro, la Argentina dispone de una enorme masa de recursos que hoy permanece fuera del circuito productivo y financiero.

Según sostuvo, el desafío consiste en generar instrumentos suficientemente atractivos para captar esos fondos. Afirmó: “Hay miles de millones de dólares que, si no les ofrecemos productos, no los vamos a tentar para que los saquen”.

En ese sentido vinculó la futura Ley de Inocencia Fiscal con la posibilidad de impulsar nuevas alternativas de inversión.

Impuestos Propiedades Compraventa alquileres Según el ministro, la Ley de Inocencia Fiscal podría canalizar ahorro privado hacia inversiones inmobiliarias y financiamiento para vivienda Pixabay

La lógica oficial parte de una premisa sencilla: si una persona recibe apenas un rendimiento marginal por depositar sus dólares en una entidad financiera, probablemente prefiera conservarlos fuera del sistema. En cambio, si aparecen productos vinculados al financiamiento hipotecario, infraestructura o desarrollos inmobiliarios con retornos más elevados, aumentan los incentivos para canalizar esos recursos hacia la economía formal.

“Hay una oportunidad enorme porque la materia prima ya existe. El ahorro está. La gente tiene esos dólares debajo del colchón y hay que lograr que ingresen al sistema”, remarcó.

Crédito y crecimiento económico

Más allá de las herramientas específicas, Caputo insistió en una idea que repite desde hace meses: el crédito constituye uno de los motores fundamentales del crecimiento económico.

A su entender, la Argentina arrastra una larga historia de desconfianza hacia el endeudamiento, situación que limitó las posibilidades de expansión del consumo, la inversión y el acceso a la vivienda.

Para ilustrarlo, comparó la realidad local con la de economías desarrolladas, donde el acceso al financiamiento permite que una persona compre una vivienda o un automóvil mucho antes de completar décadas de ahorro. “El crédito hace la diferencia. Lo hemos demonizado durante mucho tiempo y, en realidad, es lo que mueve a las economías”, señaló.

La apuesta oficial combina varios elementos: reducción de la inflación, estabilidad macroeconómica, mayor formalización de la economía, desarrollo del mercado de capitales y creación de instrumentos capaces de captar el ahorro privado en dólares.

Los dólares del colchón, la apuesta para expandir el crédito

El planteo del ministro también estuvo vinculado con una de las principales preocupaciones del sector financiero: la mora. Según datos oficiales, los préstamos en situación irregular de personas físicas pasaron de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. Para Caputo, esa situación impacta sobre las tasas que pagan los tomadores de crédito, aunque estimó que se trata de un fenómeno transitorio que debería corregirse a medida que el sistema gane profundidad.

Ante ese escenario, insistió en la necesidad de desarrollar nuevas herramientas de financiamiento. Entre ellas mencionó la posibilidad de crear fondos hipotecarios a través del mercado de capitales, con participación de bancos, Alycs y desarrolladores.

Incluso planteó que esos vehículos podrían recibir apoyo de organismos multilaterales para multiplicar los recursos disponibles y ampliar la oferta de créditos para vivienda.

Construcción Edificio Udaondo Propiedades Caputo aseguró que la construcción tendrá un papel central en la nueva etapa económica, impulsada por inversión privada y mayor acceso al crédito Landmark Developments

La propuesta apunta especialmente a captar parte de los miles de millones de dólares que permanecen fuera del sistema financiero. Según explicó, hoy existe una oportunidad para ofrecer alternativas de inversión vinculadas a créditos hipotecarios, infraestructura o desarrollos inmobiliarios, con rendimientos superiores a los que actualmente ofrecen los depósitos tradicionales en dólares.

Para Caputo, el desafío pasa por transformar ese ahorro inmovilizado en financiamiento productivo. En ese sentido, sostuvo que el crédito constituye una herramienta central para el crecimiento económico y remarcó que el objetivo es generar instrumentos capaces de atraer los dólares guardados "debajo del colchón" para volcarlos a la economía real. La apuesta oficial es que ese proceso contribuya a expandir el crédito hipotecario, impulsar nuevos desarrollos y fortalecer la actividad de la construcción.