Dólar "colchón": en un año, los argentinos incrementaron sus ahorros fuera del sistema en u$s16.438 millones

Al concluir el primer trimestre del año, la cantidad de billetes verdes fuera del sistema financiero era de u$s259.306 millones. Los dólares que salieron por las elecciones del 2025 no habrían regresado.

La cantidad de dólares que los argentinos atesoraron fuera del sistema creció en u$s16.438 millones entre el primer trimestre de 2025 e igual período de este año, según revela el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa.

El dato indica que entre enero y marzo del año pasado los argentinos tenían guardados u$s242.878 millones "debajo del colchón", mientras que un año después la cifra pasó a u$s259.306 millones . Esto implica un crecimiento de 6,7% interanual .

Con relación al último trimestre de 2025, la cifra creció en u$s4.408 millones , ya que al cierre de ese período los fondos sumaban u$s254.898 millones . No obstante, hay que tener en cuenta que la cantidad de billetes y depósitos registrada en la Posición de Inversión Internacional (PII) suele fluctuar por cuestiones estacionales. Por ello, resulta más relevante la comparación interanual.

El dato revela que los esfuerzos del Gobierno para que los argentinos vuelquen sus ahorros en moneda dura al sistema financiero o los destinen al consumo resultaron infructuosos. Para algunos analistas, esto podría interpretarse como un indicio de falta de confianza.

De todos modos, hay que tener presente que una parte importante de los fondos "debajo del colchón" no necesariamente proviene de actividades económicas no declaradas ante el fisco. Muchas personas optan por transformar sus ahorros obtenidos legalmente en dólares billete y conservarlos en cajas de seguridad o fuera del sistema bancario.

Un aspecto a considerar es que durante el año pasado hubo una fuerte presión dolarizadora vinculada al proceso electoral. El Gobierno atravesó varios meses de resultados adversos en las elecciones provinciales, ya que las jurisdicciones habían desacoplado sus comicios de la elección nacional. Durante más de tres meses, cada dos semanas se registró una derrota oficialista. En la provincia de Buenos Aires también cayó derrotado el oficialismo, aunque la tendencia se revirtió en octubre con el triunfo de La Libertad Avanza. Sin embargo, el dato parecería indicar que los dólares que salieron del sistema durante ese período no regresaron posteriormente.

Inocencia Fiscal, en cuestionamiento

Hace un mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a un grupo de contadores públicos muy activos en redes sociales para pedirles sugerencias destinadas a modificar la denominada Ley de Inocencia Fiscal, ante el bajo nivel de ingreso de dólares al sistema.

Cabe recordar que Inocencia Fiscal es una iniciativa que modifica al menos tres normas: la Ley del Impuesto a las Ganancias, la Ley de Procedimiento Tributario y la Ley Penal Tributaria, bajo el principio de que el fisco presume correcta la información presentada por los contribuyentes y que, en caso de sospechas, debe demostrar la existencia de inconsistencias.

Los cambios sugeridos ya fueron enviados al Congreso, pero todo indica que podrían quedar empantanados por la crisis política desatada a partir de las sospechas que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

El funcionario solicitó adherirse al nuevo régimen de Impuesto a las Ganancias Simplificado, aunque aclaró que no lo utilizará para declarar dólares, ya que considera que todos sus bienes se encuentran debidamente informados en sus declaraciones juradas.

Como todo lo relacionado con Inocencia Fiscal fue presentado por el ministro Luis Caputo como una herramienta para facilitar el ingreso al sistema de los dólares no declarados, el pedido de adhesión de Adorni al régimen simplificado despertó suspicacias. Cabe recordar que este esquema recientemente creado no contempla la declaración de bienes al inicio y al final del período fiscal. El fisco únicamente toma en consideración las declaraciones de ingresos y gastos de los contribuyentes.

Para los contadores, la idea de simplificar el Impuesto a las Ganancias para las personas humanas en esos términos es positiva. Sin embargo, lamentan que la propuesta haya quedado asociada al caso Adorni. En ese sentido, sostienen que podría convertirse en un régimen capaz de reemplazar al tradicional esquema de Autónomos.