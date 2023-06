Reserva Federal: reunión clave por tasas (inversores no esperan una nueva suba)

Mañana y el miércoles se reunirá el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que culminará con una nueva definición sobre el rumbo de su política monetaria. En las últimas semanas se conocieron datos claves de la economía estadounidense que reafirmaron que el buscado enfriamiento de la actividad por parte de la Fed para anclar la inflación aún no es de dimensión significativa. Sin embargo, en el mercado se consolidó la expectativa de que la entidad que preside Jerome Powell mantendrá sin cambios la tasa de referencia por primera vez desde marzo de 2022. Analistas consultados por Ámbito advierten que una decisión en ese sentido no debe interpretarse como que la tasa llegó a su máximo.

En este sentido, Sosa se sumó a lo expresado por Jefferson y planteó que, “si el FOMC no aumenta la tasa el 14 de junio, no debería interpretarse que la misma llegó a su máximo” ya que “podría llegar a ser aumentada el 26 de julio según el resultado de los próximos indicadores que se vayan publicando”. “Queda claro que la información reciente no justifica que el trabajo de la Fed haya terminado. Menos aún, estar pensando en comenzar un proceso de baja de tasas, el cual pasaría a 2024. Es muy relevante si el FOMC ratifica o rectifica sus proyecciones macro trimestrales, dado que una modificación del sendero de su proyección de tasas podría tener más impacto en el mercado, que un aumento o no de 25 puntos básicos”, agregó.

Qué pasa en la Argentina

Según Balanz, la renta variable local viene acompañando la buena dinámica que están exhibiendo los índices globales, con una suba del 8,8% medido al CCL, mientas que la renta fija en dólares local avanzó en promedio un 18,9% en el último mes. Hacia adelante, destacaron que “la evolución del panorama electoral a medida que se aproximen definiciones y la dinámica de la macroeconomía serán factores determinantes que influirán en el precio de los activos”.

Asimismo, Sosa consideró: “La baja de tasas de la Fed no se dará en el corto plazo. A su vez, sus miembros han declarado que de comenzar una reducción de la misma sería para llegar a un objetivo neutral. Por lo tanto, no hay un horizonte en el cual la tasa pueda volver a un nivel de 0,25% como a comienzos de 2022. Conclusión: el futuro de la Argentina está más atado a cuestiones endógenas que exógenas”.