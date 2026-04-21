Fed: Kevin Warsh culpa a la alta inflación por la pérdida de confianza en la independencia monetaria

El candidato de Donald Trump para el organismo responsabilizó al propio banco central por los cuestionamientos a sus independencia por parte de la Casa Blanca. Este marte se presentará ante el Senado.

Warsh, quien fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, dedicó gran parte de su discurso a reiterar las críticas contra el banco central.

Kevin Warsh , el candidato del presidente norteamericano , Donald Trump , para ser el nuevo titular de la Reserva Federal (Fed) , deberá hacer frente a la audiencia confirmación en el Congreso de EEUU . Allí, se espera que afirme que está "comprometido a garantizar que la gestión de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente", según el discurso preparado que se difundió este lunes la prensa norteamericana.

A partir de las 11 (hora argentina), el exgobernador de la Fed deberá comparecer ante los miembros del Comité Bancario del Senado. " Estoy igualmente comprometido a trabajar con la Administración y el Congreso en asuntos no monetarios que forman parte de las competencias de la Reserva Federal", aseguró su discurso preparado.

En otro momento del texto, sostuvo que la independencia del banco central norteamericano "alcanza su máximo nivel en la ejecución operativa de la política monetaria ". Sin embargo, plantea que "ese grado de independencia no se extiende a toda la gama de funciones que le ha encomendado el Congreso ".

Y agregó que los responsables de la política monetaria del banco central de EEUU no tienen derecho a la misma "deferencia especial" en su administración de los fondos públicos, la regulación y supervisión bancaria, "ni en áreas que afectan las finanzas internacionales, entre otros asuntos" .

Consideró también que la independencia de la Fed está bajo asedio porque el banco central aún no logró garantizar su mandato de estabilidad de precios asignado por el Congreso.

"La baja inflación es la armadura de la Fed", dijo Warsh. "Por lo tanto, cuando la inflación se dispara —como ha sucedido en los últimos años— se causa un daño grave a nuestros ciudadanos, (quienes) también pueden perder la fe en nuestro sistema de gobernanza económica, lo que genera dudas sobre si la independencia de la política monetaria es realmente tan buena como se dice".

"La inflación es una elección, y la Fed debe asumir la responsabilidad por ella", agregó Warsh, quien criticó repetidamente a los responsables de la política monetaria del banco central de EEUU por atribuir el repunte de la inflación tras la pandemia a las perturbaciones en la cadena de suministros.

fed reserva federal powell.jpg Jerome Powell, actual titular de la Fed, adelantó que seguirá como presidente del organismo si la nominación de Warsh no es confirmada por el Senado. Federal Reserve

¿Llega el reformismo?

Warsh, quien fue nominado para reemplazar a Jerome Powell, también se comprometió a impulsar cambios en la agencia de política monetaria, señalando que la tendencia de las grandes instituciones a aferrarse al statu quo es "perjudicial" cuando el mundo está cambiando rápidamente.

"En un momento que se contará entre los más trascendentales de la historia de nuestra nación, creo que una Reserva Federal orientada a las reformas puede marcar una diferencia real para el pueblo estadounidense", afirmó en su discurso preparado.

Warsh, quien fue gobernador de la Fed entre 2006 y 2011, dedicó gran parte de su discurso a reiterar las críticas contra el banco central durante la década y media transcurrida desde su dimisión del cargo.

Agregó que la autoridad monetaria debe "mantenerse en su carril" en lugar de desviarse hacia políticas fiscales y sociales, en referencia a investigaciones que el banco central realizó en el pasado para investigar las implicaciones económicas del cambio climático o por fijarse como objetivo el pleno empleo "inclusivo".