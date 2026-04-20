Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para presidir la Fed enfrenta su primera prueba en el Congreso de EEUU

Kevin Warsh, el nominado para suceder a Jerome Powell, deberá hacer frente a las preguntas de los legisladores norteamericanos, que indagarán sobre sus planes para la Reserva Federal.

Aunque Warsh sea confirmado a tiempo y se gane la confianza del mercado, es posible que no consiga lo que quiere.

Kevin Warsh tendrá su primera prueba de fuego si es que quiere convertirse en el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos a partir del próximo mes. Este martes deberá comparecer ante la Comisión Bancaria del Senado norteamericano. Allí, es probable que los legisladores presionen al candidato nominado por Donald Trump para que detalle sus ideas sobre política monetaria , así como sus llamamientos a un cambio fundamental .

El último día del actual titular de la Fed , Jerome Powell , en el cargo este 15 de mayo, pero figuras clave del Partido Republicano adelantaron ya que bloquearán la confirmación de Warsh hasta que el gobierno de Trump retire una investigación penal contra Powell y el banco central, bajo el argumento de que se trata de una amenaza a su independencia .

"El plazo es muy ajustado para confirmar a Warsh antes de que termine el mandato de Powell como presidente el 15 de mayo", afirmó Michael Townsend , director general de asuntos legislativos y normativos de Schwab .

"Todavía tenemos el problema de que el senador Thom Tillis bloquea cualquier votación sobre Warsh hasta que se resuelva la investigación penal contra Powell. A Tillis no le importa que se celebre la audiencia de confirmación, pero no votará a favor de la confirmación hasta que esa investigación haya concluido ".

Durante las últimas semanas, Powell confirmó que seguirá como presidente interino si se produce una demora en la confirmación de Warsh más allá del 15 de mayo, algo que le valió una nueva amenaza de Trump , que afirmó que lo despediría si ello llegase a ocurrir .

El momento de las aclaraciones

Mientras Trump barajaba a que candidato nominar para reemplazar a Powell durante el año pasado, Warsh lanzó una serie de cuestionamientos a la gestión vigente del banco central norteamericano. Entre otras afirmaciones, pidió por un "cambio de régimen", afirmando que su papel - en caso de ser elegido - consistiría en "dar un golpe de autoridad" y calificó el liderazgo de Powell de "fallido", aunque sin detallar cómo cambiaría las cosas.

Durante los últimos tiempos Warsh experimentó un cambio en el contenido de sus declaraciones. Conocido históricamente por ser un defensor de la austeridad monetaria y de la lucha contra la inflación, a lo largo de 2025 Warsh se mostró a favor de un recorte en las tasas de interés, argumentando que una mejora de la productividad estadounidense producto del boom en el desarrollo de la inteligencia artificial podría mantener la inflación bajo control.

Kevin Warsh La confirmación de Warsh está sujeta a la investigación judicial que impulsa Trump sobre Powell. CNN en español.

Otra de sus convicciones que será puesta a prueba es su propuesta de que la Fed debería reducir su balance de u$s6,71 billones, una postura que desarrolló tras ejercer como gobernador de la entidad durante la crisis de 2008.

Estas opiniones, y cómo Trump pudo haberlas influido, probablemente también serán un tema central de la audiencia de mañana, que será presidida por el senador Tim Scott, quien, junto con otros legisladores republicanos, se ha mostrado favorable a la nominación de Warsh a pesar de la división sobre las condiciones para llevarla a cabo.

Un debut dificil

"¿Expresará Warsh su apoyo incondicional a la independencia de la Fed y se distanciará del llamamiento del gobierno a favor de fuertes recortes de tasas?", escribieron la semana pasada el economista jefe para EEUU del Deutsche Bank, Matthew Luzzetti, y sus colegas.

"Warsh tendrá que ganarse la confianza y la credibilidad del mercado en torno a su compromiso de alcanzar el objetivo de inflación; una buena fe que siempre debe ganarse un presidente entrante. Este requisito podría ser aún más acuciante en el contexto actual", agregaron.

A eso se le suma otro problema: aunque Warsh sea confirmado a tiempo y se gane la confianza del mercado, es posible que no consiga lo que quiere. "Su capacidad para forzar una baja de los tipos de interés es limitada: el FOMC cuenta con 12 miembros con derecho a voto y, por el momento, Warsh no parece tener muchos aliados", señaló Townsend, refiriéndose al Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés.

"No hay ni de lejos una mayoría entre esos miembros que parezca dispuesta a bajar las tasasen un futuro próximo", agregó. Según la herramienta FedWatch, a última hora del viernes las probabilidades de que la Fed mantuviera los tipos sin cambios en su reunión de este mes se situaban en el 99%.

Dicho esto, las esperanzas de que se produzca al menos un recorte de tipos antes de que termine el año recibieron un impulso gracias a las noticias del viernes sobre Medio Oriente, pasando del 30% registrado a principios de semana a alrededor del 50%.