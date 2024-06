Revelan chats de WhatsApp entre la "Toretto" de La Plata y su grupo de amigos tras el accidente fatal

Felicitas-Alvite-tiktok.jpg La TikToker bromeaba en las redes sociales, donde se hacía llamar la "toretto". @FeliAlvite / TikTok

Los mensajes entre Alvite y su grupo de amigos pudieron ser recuperados tras un peritaje hecho sobre su teléfono celular, que había sido secuestrado por la Justicia. Ahora, la prueba se suma al expediente y la jueza Garmendia deberá expedirse sobre los pedidos de prisión preventiva y de falta de mérito.

Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Glienmo, defensores de la joven de 21 años, solicitaron la falta de mérito y la "inmediata libertad" de Alvite: "Sufre enormemente por las consecuencias de sus actos –obran informes médicos que así lo acreditan–, pero no puede un hecho luctuoso convertirse en una injusticia mayúscula al aplicar un artículo del Código Penal por otro", explicaron los abogados de la "Toretto".

Además, también agregaron que Felicitas "no es una chica frívola ni corredora de picadas" sino que es "todo lo contrario" porque "estudia y trabaja". Los defensores aseguraron que la acusada "no tiene antecedentes penales, ni una multa de tránsito" y que, por ende, "no existen riesgos procesales".

El fatal accidente en La Plata

Cabe recordar que la acusación sobre Alvite recae tras el incidente ocurrido el pasado 12 de abril, en La Plata. Al rededor de las 2 de la mañana, la joven conducía un VW Gol Trend de un amigo cuando cruzó la bocacalle con el semáforo en rojo y chocó a Walter Rubén Armand, hombre de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj.

Tras el incidente, el motociclista falleció. La secuencia de los hechos quedó filmada gracias al sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Choque La Plata Alvite Así fue el momento del accidente fatal, capturado por las cámaras de La Plata. Municipalidad de La Plata

El fiscal Padovan explicó en su acusación que la joven platense se hacía llamar la "Toretto", haciendo referencia a uno de los personajes de la saga de Rapidos y Furiosos. Según la fiscalía, al momento del incidente Alvite conducía en exceso de velocidad y de manera temeraria, "eludiendo a otros vehículos detenidos".

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción", aseguró por su parte la joven durante su indagación. "Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, concluyó.

Tras los hechos, la defensa de Alvite explicó que no niegan "la existencia del hecho ni de sus particularidades". En cambio, si niegan rotundamente "que haya corrido una 'picada' y que Felicitas haya tenido la intención de causarle la muerte a otra persona".

“No es una ‘corredora de picadas’ ni una ‘persona que usa su automóvil para matar’; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley”, concluyeron los letrados.