La Plata: piden la libertad de La Toretto por "falta de mérito"

Los letrados aseguran que, en la indagatoria que tuvo al día siguiente de la detención, Alvite contó "de manera sincera y veraz cómo fue su accionar, su comportamiento, el día anterior y la madrugada del hecho fatal que originara la presente causa". Además, insisten en que "no corrió picadas" y que "no hizo pruebas de destreza con el auto", nombrando algunos testigos que confirman que la influencer no tenía interés en hacer ese tipo de cosas.