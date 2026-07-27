El Gobierno prepara un nuevo rally por las provincias con la agenda de reformas como objetivo central

Diego Santilli saldrá a la ruta en búsqueda de apoyo de los gobernadores para proyectos como la reforma electoral y la ley de Tierras, entre otros. Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Misiones serían algunos de sus destinos.

Diego Santilli prepara un nuevo rally por las provincias con el objetivo de apuntalar la agenda de reformas del Gobierno en el Congreso. La prioridad, por el momento, sigue siendo la reforma electoral , que no logra conseguir los avales suficientes para la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , un aspecto que genera ruido entre las fuerzas políticas y los mandatarios aliados a la Casa Rosada.

El jefe de Gabinete saldrá a la ruta en la primera semana de agosto. Aunque todavía no hay fechas ni destinos confirmados, se barajan visitas a Santiago del Estero y Catamarca , dos territorios donde mandan caciques de la órbita peronista. De hecho, en este último distrito esperan al presidente Javier Milei , quien podría visitar proyectos de litio.

En el oficialismo aseguran que la agenda de Santilli todavía no está cerrada. En principio, otra de las paradas sería Chaco , junto a Karina Milei . Allí se alista una cumbre de mandatarios regionales, presidida por Leandro Zdero, para analizar medidas contra el Súper Niño, fenómeno natural que tiene preocupadas a las provincias del NEA y el Litoral y que podría tener impacto en otras jurisdicciones, como Buenos Aires.

Casi a la par, los 10 caciques que integran el Norte Grande dan forma a un encuentro en Misiones , al que deberá convocar Hugo Passalacqua . Se tratará de una nueva reunión del bloque que nuclea a mandatarios de escuderías variopintas con agenda regional. A ese mitin también está invitado el "Colo". A principios de junio, l os líderes norteños habían compartido un cónclave con el funcionario en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En esa ocasión, presentaron una carpeta con reclamos varios, centrados en obra pública y energía. También esperan un guiño para instaurar la zona cálida, un sistema de subsidios a la electricidad, que fue parte de las negociaciones en el Congreso por el régimen de zona fría.

Los gobernadores norteños se reunieron en junio con Diego Santilli.

El conglomerado está integrado por Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Leandro Zdero (Chaco), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), además del ya mencionado Passalacqua.

El tucumano Jaldo confirmó su asistencia y anticipó algunos de los temas que se pondrán sobre la mesa. "La conectividad y las rutas nacionales que atraviesan nuestras provincias son temas centrales. Cuando nos reunimos los gobernadores del Norte Grande no planteamos problemas particulares, sino problemáticas regionales que afectan al conjunto de nuestras provincias", indicó.

No obstante, aclaró que hoy las rutas nacionales "representan un problema". Y graficó: "En Tucumán tenemos 600 kilómetros de rutas nacionales y hemos visto con agrado que la Nación está licitando esos corredores viales. La Ruta Nacional 9 ya está siendo licitada para que el sector privado se haga cargo de su construcción, reparación y mantenimiento. Es una medida que beneficia a Jujuy, Salta y también a Tucumán".

Este lunes, Jaldo se convirtió en el primer gobernador en anunciar el desdoblamiento de las elecciones: la provincia irá a las urnas el 9 de mayo. Se espera que la mayoría de mandatarios siga ese camino; incluso varios podrían convocar a los comicios para el mismo mes. De todos modos, esperan que el Congreso defina el futuro de la reforma electoral. "Hay que conocer las reglas del juego", sintetizó un dirigente.

El llamado misionero al encuentro se da en un momento especial, ya que Passalacqua rompió con Carlos Rovira, el hombre fuerte de la política local, desatando una tormenta cuyas consecuencias son difíciles de calibrar. En ese marco, el apoyo asiduo del oficialismo provincial a las iniciativas del mileísmo quedó en duda. Sus dos senadores son Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, votos clave para la Casa Rosada, que pretende avanzar con la ley de Tierras y la reforma electoral, entre otras.

Durante los últimos días, el Gobierno agilizó el traspaso de obra pública a los distritos. El episodio más destacado fue la cesión de la Ruta Nacional A012 al santafesino Maximiliano Pullaro, un hecho que rompió la barrera de lo formal para convertirse en un acto político. De la foto oficial participaron una decena de funcionarios. Fue la primera vez que la Casa Rosada transfiere una ruta en su totalidad. Además, se avanzó en planes similares con San Luis y La Pampa, y hubo acercamientos con Chubut y Corrientes.

Actualmente, La Libertad Avanza (LLA) mantiene acuerdos electorales con Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Jorge Macri (CABA) trabó alianza con los violetas en las elecciones del 2025 y es una incógnita si el esquema se sostendrá el año próximo. En la sala de máquinas liberal apelan a que todas las piezas se ordenen en torno a un único objetivo: la reelección del Presidente.

Con ese norte, habría luz verde para ensayar acercamientos con caciques de diversos pelajes.

Quejas de norteños

En el inicio de la semana, dos líderes del Norte salieron a despegarse del Gobierno en dos frentes. Se trata de Gustavo Sáenz y Carlos Sadir. El salteño solicitó una reunión técnica para analizar el alcance de la Resolución N° 114, que dejó sin efecto distintas normas sanitarias vinculadas al ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias.

Sáenz consideró que se trata de una "falta de respeto" y "un desconocimiento total de lo que es la Argentina y las necesidades que tiene”. "Hay que decirles a los que están en Buenos Aires que de una vez consulten", protestó a Radio Mitre.

Me preocupa la situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas. No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo. pic.twitter.com/wOciOjpF0Q — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) July 27, 2026

Sadir, en tanto, dijo estar preocupado por la "situación de los productores bananeros de Jujuy y del NOA tras la eliminación de normas que protegían sanitariamente a nuestras zonas productivas. No se trata de proteger mercados, sino de cuidar una actividad que genera trabajo, desarrollo y arraigo". El dirigente de la UCR advirtió que detrás de cada cosecha "hay familias que durante años han luchado, invertido y trabajado con esfuerzo para sostener esta producción y hacerla crecer".

"La falta de controles adecuados puede exponer a nuestra producción a enfermedades devastadoras y poner en riesgo décadas de trabajo", agregó. También manifestó su rechazo a la iniciativa oficial para derogar la ley del Libro, un proyecto que suscita malestar entre los libreros y editoriales independientes del sector.