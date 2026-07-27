"La Sierva", una adaptación teatral donde recobra vigencia los mecanismos de la sumisión

"La Sierva": una adaptación teatral de la novela de Andrés Rivera.

El periodista y escritor Andrés Rivera publicó su novela “La Sierva” en 1992, la misma se centraba en la tortuosa relación entre Lucrecia Basualdo, una sirvienta, y Saúl Bedoya, un juez, en una Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Este relato fue distinguido por la Fundación El Libro como la mejor obra de autor argentino en el mismo año de publicación. A principios del 2000, fue adaptada al teatro bajo la dirección de Andrés Bazzalo. Hoy esta historia vuelve a pisar el escenario de la mano de Daniel Moreno y un elenco conformado por Rosario Suban, Daniel Troppino y Dario Serantes.

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“A mí las palabras me cuestan”, es lo primero que pronuncia el personaje de Lucrecia (Rosario Suban) y, aun así, es quien narra la obra, quizás el único momento donde tiene el poder porque de esto va la historia: dominar al más vulnerable -para no decir aprovecharse de él-. La obra tiene lugar en un contexto donde ser mujer era por sí solo una condena. Esta protagonista femenina, como indica el título, ha servido a distintos hombres a lo largo de su vida. Su rol consiste en simplemente obedecer. No se trata solo de, por ejemplo, darles de comer o bañarlos, sino también de satisfacerlos sexualmente. Sin embargo, Lucrecia fantasea con algún día tomar el control.

“Patrona se nace”, le dice con soberbia Saúl Bedoya (Dario Serantes), su actual patrón, a la protagonista. Durante la historia, Lucrecia intenta imponerse sobre su “dueño”, incluso recordándole que, tiempo atrás, mató a un hombre (Daniel Troppino) al que también servía. Sin embargo, aun cuando Bedoya se encuentra en su estado más vulnerable, producto de una fiebre, Lucrecia se echa a un lado y agacha la cabeza. ¿Acaso se puede escapar de los roles o son nuestra mayor condena?

Una adaptación teatral inquietante En el transcurso de la obra, los actores se despliegan de forma vulgar y agresiva, reflejando la deshumanización de la época. Esto también se alimenta con la puesta de iluminación y sonido. Los actos de violencia y los encuentros sexuales se tiñen de oscuridad y aturden al espectador, casi simbolizando la asfixia que atraviesa Lucrecia.

Dirigida por Daniel Moreno y protagonizada por Rosario Suban, Daniel Troppino y Dario Serantes. Aunque hay tres actores en escena, el contexto sociopolítico se impone por sí solo y rellena los vacíos. Bedoya no es solo un patrón, sino también un juez con amistades de alto rango. De esta forma, dibuja con la palabra el clima corrupto y déspota que azota al país. Una obra histórica que no envejeció.

No es casual el momento en el que renace “La Sierva”. Aun en tiempos de deconstrucción, la obra no pierde vigencia. Es que la dialéctica del amo y el esclavo atraviesa todas las épocas, como parte intrínseca de las relaciones humanas. Y, en términos más amplios, las disputas de clase –y no solo de género- siguen en pie. A pesar de la distancia temporal, la obra invita a reflexionar, pero especialmente a incomodar. Ficha Técnica Autor: Andrés Rivera. Adaptación y dirección: Dani Moreno. Elenco: Rosario Suban, Daniel Toppino y Darío Serantes. Iluminación: Roberto Traferri. Vestuario y escenografía: Jorgelina Herrero Pons. Coreografía: Mecha Fernández. Música: Facu Moreno-Ruggi Grignani. Fotografía: Camilo Moreno. Asistencia de dirección: Clara Lucía Biondo. Producción ejecutiva: Claudia Quinteros. Duración: 70 minutos.

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