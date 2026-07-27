El videoanalista de la Selección argentina se refirió a la final del Mundial 2026: "España fue muy superior" + Agregar ámbito en









Se trata de Matías Manna, una de las personas clave para este proceso de la Albiceleste en el ciclo de Lionel Scaloni, quien contó cómo vivió el plantel esta última cita mundialista. Además, habló sobre las teorías conspirativas en las redes sociales.

El cuerpo técnico de la Selección argentina. Matías Manna a la derecha.

El videoanalista de la Selección argentina, Matías Manna, contó cómo fue vivir estos casi dos meses el Mundial 2026 y sobre todo lo que dejó la final ante España: “Me voy a acoplar a lo que dijeron todos, que creo que España fue muy superior, y también es verdad que hay que destacar que hace 10 o 15 años que están jugando casi de la misma manera”, sentenció.

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Además, relató una parte íntima de su profesión que lo hace no poder trabajar en las mejores circunstancias: “Desde Qatar 2022 que no puedo ver las prórrogas para analizarlas tácticamente. Esta vez me sucedió lo mismo. Los minutos finales contra España son muy emocionales y no se pueden estudiar”.

Pablo Aimar, Matías Manna y Lionel Scaloni en el entrenamiento de la Selección argentina. En su vuelta al país, después de la cita mundialista, dejó en claro que tomar esta posición para él es un privilegio y que arrancaron con el trabajo nuevamente: “Ya estamos viendo los amistosos que juegan los jugadores y también analizando a la sub-15, 17 y 20. Es el trabajo que a todos les gustaría tener”, afirmó en Vuelta y media de Urbana Play.

Manna, el trabajo de convencer Scaloni y las teorías conspirativas Matías Manna se ganó un lugar en la consideración de la Selección nacional en el ciclo de Jorge Sampaoli, en 2017. Fue al Mundial de Rusia 2018 y posteriormente fue reclutado por Lionel Scaloni como su principal videoanalista y colaborador táctico, por lo que esta iniciativa de volver al trabajo lo antes posible también pueden ser indicios de una posible continuidad del técnico al frente de la Albiceleste.

Dentro de lo que es las juveniles de Argentina, hizo énfasis de que lo logrado por España, en referencia a los talentos emergentes, también lo puede hacer el país: “Hay un estilo, una manera de jugar de Argentina en todos estos años: juntarse a través de los pases, a través de la pelota. Ojalá dentro de 10, 15 o 20 años la Argentina siga jugando de la misma manera... eso seguramente te va a llevar a un proceso con mejores posibilidades para ganar”, sentenció.

El cuerpo técnico de la Albiceleste. Por otro lado, uno de los temas del momento son las teorías conspirativas sobre lo que pasó en la final de la Copa del Mundo, en donde las redes sociales adjudican que la “Scaloneta” perdió por factores ajenos a lo deportivo, y que ocurrió por algún tipo de extorsión a los jugadores. Manna decidió llevar tranquilidad al respecto. “Escuché lo que se dijo, pero son cosas que pasan cuando uno pierde. A lo mejor sospechan porque ahora está todo filmado y buscan darle la vuelta a las cosas. Pasó lo que pasó en el campo de juego: felicitar al que fue mejor en el campo de juego y seguir adelante”, concluyó el videoanalista de la Selección. Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina Según la FIFA, la próxima jornada de selecciones está estipulada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Aún no está confirmado contra quiénes, ni qué días se jugarán los partidos, aunque ya se sabe que no serán las Eliminatorias Sudamericanas, que comenzarán a finales del año que viene. La Selección argentina intentará levantarse luego de la derrota ante España. SI bien aún quedan varias fechas FIFA en las que se pautarán amistosos, se espera que la Conmebol y la Uefa lleguen a un acuerdo para que se dispute la Finalissima entre Argentina y España, que fue suspendida hace unos meses por el conflicto bélico en Medio Oriente y no fue reprogramada, con la casualidad de que ambos equipos llegaron a la final de la Copa del Mundo.