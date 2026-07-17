En la Expo Rural, Pablo Quirno encaró a la SRA con arenga futbolera: "Ustedes son los Messi y la agroindustria y el mundo lo sabe" + Agregar ámbito en









El canciller planteó como objetivo que la Argentina se convierta en un "actor insustituible en la geopolítica de los alimentos".

El canciller exaltó la proyección internacional de la agroindustria argentina.

En la segunda jornada de la Exposición Rural de Palermo, Pablo Quirno encabezó la conferencia "El negocio de alimentar" y exaltó a la agroindustria argentina no sólo como uno de los principales motores de generación de divisas sino también como un sector de poder blando que puede fortalecer las relaciones internacionales del país.

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El canciller fue presentado por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y aludió a metáforas futboleras para destacar el rol del agro: “Ustedes llevan generaciones compitiendo contra los mejores, superando adversidades y dejando en alto el nombre de nuestro país. Ahora tenemos por delante otro partido decisivo. Se juegan los grandes mercados internacionales". "Ustedes son los Messi y la agroindustria y el mundo lo sabe. Salgamos juntos a ganar ese partido, estoy convencido de que vamos a ganar“, remató Quirno en su alocución.

El funcionario detalló el impactante presente de la agroindustria del país, que registró exportaciones récord de carne vacuna en 2025 (por u$s3.700 millones) con un crecimiento interanual del 46% en los primeros cinco meses del 2026, mientras que la campaña 2025/26 alcanzó una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas (21% más que el anterior ciclo).

Quirno participó del segundo día de la Expo Rural, después de que Santilli protagonice la jornada inaugural. Jefatura de Gabinete de Ministros Asimismo, insistió en promesas para el sector, considerando que con la actual gestión "el productor vuelve a decidir con mayor libertad sobre su capital y su posicionamiento comercial". Luego de aludir a la paulatina reducción de retenciones, señaló que “desde el primer día el Presidente entendió que la transformación de la Argentina comenzaba por devolverle al sector productivo la libertad para crecer, invertir y competir”-

Proyección internacional Por otra parte, Quirno se comprometió a continuar abriendo mercados para la agroindustria argentina y enumeró negociaciones abiertas con Singapur, Japón, Vietnam e India. “Vamos a llevar la oferta argentina a los centros de decisión y despejar cualquier obstáculo que amenace su acceso”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que "la Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como un actor insustituible en la geopolítica de los alimentos" y aseguró que "estamos desplegando la ofensiva exportadora más vigorosa de las últimas décadas y no vamos a detenernos hasta que nuestros productores puedan competir con las mismas reglas que sus principales competidores”. Finalmente, consideró que la influencia del agro trasciende el ingreso de divisas, analizando que "el campo es parte fundamental del soft power argentino“, Todavía queda camino por recorrer”. “No se trata únicamente de incorporar nuevos destinos. Se trata de posicionar a la Argentina allí donde crecerá la demanda mundial de alimentos durante las próximas décadas”, cerró.