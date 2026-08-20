En junio, los salarios registrados tuvieron un aumento del 1,9%, en sintonía con la inflación de ese mes, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de el peor nivel desde febrero.
Salarios no levantan: los privados subieron 1,9% en junio y no logran ganarle a la inflación
El aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, colaboró a que el sector público total avanzara 3,4%.
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Así, el índice de salarios avanzó 2,9% en junio. En lo que se refiere a los salarios registrados la expansión fue de 1,9% por parte del sector privado y de 3,4% por parte del sector público. Dentro de él, el nacional aumentó 1,1% mientras que el provincial lo hizo con el 2%. Esta diferencia se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se incluye en el sector público total pero no en los subsectores mencionados.
En cuanto al sector privado no registrado, según el INDEC, el avance fue del 4,4% mensual.
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