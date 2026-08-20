Salarios no levantan: los privados subieron 1,9% en junio y no logran ganarle a la inflación

En junio, los salarios registrados tuvieron un aumento del 1,9%, en sintonía con la inflación de ese mes , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se trata de el peor nivel desde febrero.

Así, el índice de salarios avanzó 2,9% en junio. En lo que se refiere a los salarios registrados la expansión fue de 1,9% por parte del sector privado y de 3,4% por parte del sector público. Dentro de él, el nacional aumentó 1,1% mientras que el provincial lo hizo con el 2%. Esta diferencia se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se incluye en el sector público total pero no en los subsectores mencionados.