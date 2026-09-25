Una metalúrgica de Lanús ofreció "sobras de bronce" a sus empleados para pagar salarios adeudados

Unos 60 trabajadores de la metalúrgica Vaspia denunciaron que la empresa les propuso entregarles alrededor de 300 kilos de bronce para compensar parte de las deudas salariales. La fábrica de Lanús Este apagó esta semana su horno de fundición y cesó sus actividades, mientras los empleados aseguran que no cobran desde julio.

La crisis de la metalúrgica Vaspia , ubicada en Lanús Este , sumó un nuevo capítulo luego de que sus trabajadores denunciaran que recibieron una particular propuesta para afrontar los salarios adeudados. Les ofrecieron quedarse con unos 300 kilos de bronce provenientes de restos de trabajos realizados por la compañía.

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La situación afecta a aproximadamente 60 empleados , muchos de los cuales cuentan con entre 20 y 30 años de antigüedad en la fábrica. Según denunciaron, la empresa mantiene deudas salariales desde julio, incluido el pago del aguinaldo.

Esta semana, la compañía ubicada en el sur del Gran Buenos Aires apagó el horno de fundición que permanecía operativo y cesó sus actividades.

Los empleados aseguraron en declaraciones periodísticas que “los dueños desaparecieron” y que hasta el momento no recibieron respuestas concretas sobre el futuro de la empresa ni sobre el cobro de las remuneraciones pendientes.

En ese escenario apareció la propuesta de entregarles el material que había quedado en la planta para intentar compensar parte de la deuda.

La fábrica ofreció alrededor de 300 kilos de bronce. Pixabay

“Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”, cuestionó David Gallego, trabajador de Vaspia.

Los empleados aseguran que no cobran desde julio

De acuerdo con la denuncia de los trabajadores, los problemas con los pagos se extendieron durante los últimos meses y alcanzaron también al aguinaldo.

La situación generó especial preocupación entre quienes llevan décadas trabajando en la metalúrgica y ahora enfrentan el cese de las operaciones sin una respuesta sobre los salarios pendientes.

La oferta de los 300 kilos de bronce fue cuestionada por los empleados, quienes sostienen que se trata de material sobrante y que no alcanza para compensar las deudas acumuladas.

La situación de la industria metalúrgica

El conflicto de Vaspia se produjo en medio de un escenario adverso para la actividad industrial y, particularmente, para el sector metalúrgico.

Según los últimos datos difundidos por el INDEC, la actividad industrial en su conjunto registró en julio una caída superior al 4%, profundizando el retroceso del sector.

En ese contexto, los trabajadores de la fábrica de Lanús esperan una respuesta de la empresa que permita definir tanto el cobro de los salarios adeudados como su situación laboral tras el cese de las actividades.