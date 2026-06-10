ANMAT: los nuevos códigos para mejorar la trazabilidad e información en medicamentos + Agregar ámbito en









La industria de la salud se encuentra ante una gran transformación tecnológica. El impacto estratégico de los nuevos códigos Datamatrix y QR, tras la resolución de la ANMAT.

La disposición de la ANMAT convalida el camino hacia la digitalización con el uso del código QR y el Datamatrix.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) , informó recientemente que “deberá incluirse un código bidimensional Datamatrix (o QR) en el envase de las especialidades medicinales”, marcando el inicio de una era de mayor digitalización y seguridad para los pacientes.

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Tras la disposición del organismo regulador para especialidades medicinales, mediante la cual son modificadas las exigencias vigentes de impresión de los prospectos médicos; GS1 Argentina, la organización global referente en la implementación de estándares de identificación, destaca cómo los estándares globales contribuyen a blindar la cadena de suministro farmacéutica, agilizar el acceso de la lectura y reducir el impacto ambiental.

Estas herramientas permiten alojar una cantidad mucho mayor de datos en un espacio milimétrico, revolucionando la cadena de suministro.

Beneficios de una evolución necesaria La transición de los códigos tradicionales a los bidimensionales (QR y Datamatrix), homologados por GS1, no solo responde a un cumplimiento regulatorio, sino que supone ventajas competitivas y sustentables estratégicas:

1. Trazabilidad de punta a punta: Garantiza el seguimiento del medicamento desde su fabricación hasta que llega a manos del paciente, previniendo falsificaciones y asegurando la autenticidad del producto.

2. Agilidad de lectura: Optimiza los tiempos de escaneo en farmacias, centros logísticos y hospitales mediante lectores ópticos bidimensionales de alta velocidad. 3. Mejora en la lectura del prospecto: Facilita el acceso a información clara, precisa y actualizada en tiempo real tanto para laboratorios como para los propios profesionales de la salud. 4. Reducción del impacto ambiental: Permite digitalizar prospectos e información legal, traduciéndose en menos uso de papel y un menor desperdicio de materiales en el packaging. Al respecto, Mario Abitbol, gerente de Vertical Salud en GS1 Argentina , destacó el impacto de esta medida: “La disposición de la ANMAT convalida el camino hacia la digitalización que venimos impulsando. El código QR y el Datamatrix no son solo una evolución del clásico código de barras; son llaves de acceso a un ecosistema de datos que salvan vidas, optimizan procesos y conectan a los laboratorios con el paciente de una forma que antes era impensada".

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