Guía sobre anticonceptivos: las principales opciones y su eficacia 

¿Cómo funciona? Durante los días de moco al que llamamos estrógenico: abundante, claro, filante, más bien líquido, que sentimos como días húmedos, debemos evitar relaciones sexuales, si es que utilizamos este método anticonceptivo, ya que son indicadores de un período ovulatorio.

¿Ventajas? ¿Desventajas?: Este método es mejor utilizarlo cuando se buscan embarazos que cuando quieren evitarse.

¿Eficacia? La eficacia real es de 30 embarazos cada 100 personas que lo utilizan por año.

Obviamente no evita ETS y no es correcto en personas que no tengan ciclos regulares.

Método sintotérmico

Un método anticonceptivo natural combinado.

¿Cómo funciona? Combina los síntomas indicadores de la ovulación (cambio del flujo, tensión mamaria, spotting) con el registro de la temperatura basal y el método del calendario.

¿Ventajas? Como todos los métodos naturales no poseen efectos colaterales, son gratuitos y completamente reversibles.

¿Desventajas? Requieren un largo tiempo de aprendizaje de nuestros ciclos, con periodos de abstinencia prolongados.

¿Eficacia? Son métodos de moderada a baja eficacia. Con el uso correcto se cree que se producen 20 a 30 embarazos por año cada 100 mujeres que lo utilizan correctamente.

Chip Sexual

El Pellet de Testosterona es un dispositivo del tamaño de un grano de arroz que se coloca en la parte superior del glúteo.

Conocido como “el chip sexual”, por sus beneficios en la libido y la lubricación vaginal, inicialmente se utilizó en mujeres que vivían de una manera desagradable el climaterio.

La función que tiene es realizar un tratamiento estabilizador de hormonas a partir de la liberación paulatina de testosterona en el tejido subcutáneo.

A lo largo de nuestra vida la testosterona va disminuyendo y con ella podemos sentir diferentes efectos: disminución de la libido, alteración de la piel y el cabello, cambios de ánimo, insomnio, sequedad de genitales.

Realizando inicialmente un laboratorio para poder dosar perfiles hormonales completos se comienza la consulta de balance hormonal.

La testosterona que utiliza el pellet es una hormona bioidéntica, es decir que tiene una estructura molecular igual a la hormona biológica que sintetizamos nosotrxs, y su producción es a partir de algunas plantas.

Es por esto que podemos realizar tratamientos a largo plazo más seguros que cuando utilizamos hormonas sintéticas para terapias de reemplazo.

DIU (Dispositivo Intra Uterino)

El método anticonceptivo reversible más utilizado a nivel global.¿Cómo funciona? Existen diferentes tipos:

DIU de cobre: cumple su función por el lugar que ocupa en el útero, generando un ambiente hostil para la fecundación.

DIU hormonal: además de su función mecánica, libera hormonas que regulan tu ciclo y potencian la actividad anticonceptiva.

¿Cómo se utiliza? Se puede colocar en cualquier momento del ciclo, yo recomiendo hacerlo durante el período menstrual para evitar complicaciones. No hace falta que hayas tenido hijxs para utilizarlo. Puede colocarse justo inmediatamente después de un parto y el procedimiento tarda solo algunos minutos.

Se controla post colocación y cada 6 meses durante el primer año. Luego en tu control de rutina.

¿Dónde se coloca? Se coloca en el consultorio, sin anestesia y las prepagas y obras de salud cubren el DIU de cobre.

¿Eficacia? Una vez colocado, puede durar hasta 10 años.

¿Tiene efectos adversos? Tenés que estar atenta a posibles signos de alarma post colocación como dolor constante, flujo con mal olor o color o fiebre.

EL ANILLO

El anillo vaginal es un método anticonceptivo que consiste en un anillo de plástico de un material llamado Etilvinilacetato. Es práctico y fácil de usar, mirá:

¿Cómo funciona? Inhibe la ovulación, evitando embarazos no deseados. Libera dos hormonas: etinilestradiol (un derivado de estrógenos que se utiliza también en muchas pastillas anticonceptivas) y etonorgestrel (derivado de la progesterona).

¿Cómo se utiliza? Es flexible y se coloca en la vagina fácilmente. Se usa uno nuevo cada mes.

Tenés que colocarlo el primer día de tu ciclo durante tres semanas de manera ininterrumpida. La última y cuarta semana se “descansa”, es decir que lo retiramos y ya, sin anillo, tu endometrio cae.

Durante este período podemos usar la copita, tampones, toallitas de manera normal.

¿Dónde se coloca? Lo haces vos misma en la posición más cómoda que encuentres (acostada, en cuclillas, o con una pierna elevada), como un tampón o la copita.

Tips:

Chequéa que no esté vencido.

Lávate bien las manos.

Controlá regularmente que el anillo esté en su lugar.

¿Eficacia? Es similar a las pastillas y a los parches. Si el anillo por alguna razón se mantuvo fuera de la vagina por menos de 3 horas NO se reduce su eficacia anticonceptiva.

¿Tiene efectos adversos? Los inherentes a la medicación hormonal. Al actuar de manera local evitamos la circulación sistémica que poseen otros métodos anticonceptivos: como las pastillas o los inyectables, esto disminuye efectos gastrointestinales.

Es una buena opción para algunas pacientes con alteraciones del metabolismo de la insulina o de los triglicéridos.

Dato: Durante su uso puede realizarse pap y colposcopía sin problema alguno.

EL CHIP

El implante anticonceptivo subdérmico, es un método anticonceptivo eficaz, reversible y de larga duración. Hay diferentes tipos. En Argentina tenemos disponible el Implanon NXT.

¿Cómo funciona? Contiene una hormona de la familia de la progesterona, que se va liberando paulatinamente produciendo un efecto que inhibe la ovulación.

No contiene estrógenos, por eso es una opción para quienes presentan algunos problemas de coagulación, sufren de migrañas, o acaban de dar a luz y están amamantando.

¿Cómo se utiliza? Vas a tenerlo siempre colocado, por eso evita los errores más comunes como olvidar una pastilla, no ponerse una inyección, etc.

¿Dónde se coloca? Es una varilla de plástico blando, flexible, que mide 4 cm aprox. Se coloca en el consultorio con anestesia local en la parte interna del brazo por debajo de la piel (por eso es subdérmico).

En algunos centros del sistema público de salud puede hacerse de manera gratuita.

En el sistema privado se debe abonar. Algunas prepagas u obras sociales reintegran parte del importe.

¿Eficacia? Es de los más efectivos. Tiene suficiente medicación para durar 3 años. Si querés se puede retirar antes. Es un método reversible.

¿Tiene efectos adversos? Produce cambios en tus períodos. Por ejemplo, que no te venga, que tengas menstruaciones más espaciadas, u otras irregularidades. Sobre todo los 3 a 6 primeros meses. Aunque esto es normal, quizás resulte un poco molesto.

No todos los anticonceptivos sirven para todos. Siempre hay que consultar con tu ginecóloga de cabecera. Recordá que estos métodos no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Usá preservativo siempre.

Médica tocoginecóloga de la Ciudad de Buenos Aires. Especializada en Ginecología, Obstetricia y Cirugía Endoscópica Ginecológica. Directora y creadora de Casa Sora @casa_sora