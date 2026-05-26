Los viajes al exterior bajaron un 13% anual en abril, mientras la llegada de extranjeros creció 10%

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior fue de 764,8 miles, un 13,2% menos que el año pasado, a su vez que los que llegaron al país fueron 463,1 miles, 10,6% más que en 2025.

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior durante abril fue de 764,8 miles, un 13,2% menos que el año pasado, a su vez que los turistas que llegaron al país fueron 463,1 miles, 10,6% más que en 2025, según reveló en esta jornad a, el I nstituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre los resultados de la última Encuesta de Turismo Internacional (ETI) correspondientes al cuarto mes del año

En abril , ingresaron 755,0 miles de visitantes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 463,1 miles fueron turistas y 292,0 miles fueron excursionistas. El 20,5% del turismo provino de Brasil , el 16,4%, en Uruguay y el 15,3%, en Europa . A su vez, el 51,8% de los turistas llegó a Argentina por vía avión , el 36,9%, por transporte terrestre y el 11,4% restante, en barco.

Las salidas al exterior contaron con 1.202,3 miles de visitantes , de los cuales 764,8 miles fueron turistas y 437,5 miles fueron excursionistas. El 71,7% del turismo se dirigió a los países limítrofes . Dentro de este grupo, los principales destinos fueron Brasil, con 28,3%; Chile, con 16,1%; y Paraguay, con 12,3%.

El 51,6% de los turistas salieron del país por la vía aérea, el 40,7%, por la vía terrestre y el 7,8%, por la vía fluvial o marítima. En abril, se registró un saldo negativo de 447,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 301,7 miles de turistas y de 145,5 miles de excursionistas.

El receso y las ganas de descansar se consolidaron como la principal causa de tránsito aéreo durante el mes de abril. Un total de 232.600 residentes argentinos viajaron al exterior por vacaciones u ocio, registrando una estadía promedio fuera del país de 11,7 noches. En contrapartida, la llegada de extranjeros por este mismo motivo alcanzó a 109.000 turistas , quienes permanecieron en suelo argentino un promedio de 8,9 noches.

El segundo motivo en importancia fue la visita a familiares o amigos. En este rubro, se observó un comportamiento llamativo en cuanto al tiempo de permanencia: los 60.000 no residentes que ingresaron al país extendieron su estadía a un promedio de 20,6 noches, una cifra casi idéntica a las 20,3 noches que promediaron los 38.900 argentinos que viajaron al exterior por la misma causa.

Por último, los viajes por negocios o motivos profesionales se ubicaron en el tercer escalón, movilizando a 35.400 extranjeros (con 8,4 noches de estadía promedio) y a 40.300 residentes (con 13,7 noches de permanencia media fuera del país).

Hoteles y alquileres: las opciones preferidas de alojamiento

Al analizar dónde eligen pasar las noches los viajeros, la hotelería tradicional se posicionó firmemente como la opción más elegida, especialmente para el turismo emisivo. Un total de 159.100 argentinos optaron por hoteles en sus destinos internacionales, con una estadía promedio de 9,5 noches. Del lado del turismo receptivo, 87.600 extranjeros eligieron esta opción, pernoctando una media de 7,1 noches.

Las estadías más largas se registraron de manera contundente en las casas de familiares o amigos. Los turistas extranjeros que eligieron esta modalidad promediaron las 20,8 noches de permanencia (afectando a 63.200 personas), mientras que los residentes locales fuera del país promediaron las 20,5 noches (54.700 personas).

Finalmente, el sector de alquiler de casas o departamentos temporarios también mostró números robustos. Esta alternativa sedujo a 56.600 turistas no residentes (con un promedio de 12,1 noches en el país) y a 86.900 argentinos en el exterior, quienes prolongaron sus contratos de alquiler por una media de 14,4 noches.