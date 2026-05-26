A pocos días de las elecciones internas, San Lorenzo anunció este martes la recuperación de los 8.345 metros cuadrados de Avenida La Plata que aún permanecían en manos de Carrefour, un paso considerado clave para avanzar con el proyecto de regreso total a Boedo.
A días de las elecciones, Constantino volvió a anunciar la recuperación de los terrenos de San Lorenzo en Boedo
El club informó la cesión de 8.345 metros cuadrados clave para completar el predio histórico. El acuerdo incluye una serie de condiciones.
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El anuncio fue realizado por el presidente provisorio del club, Sergio Costantino, quien además será uno de los candidatos en los comicios que se celebrarán el próximo sábado 30 de mayo. La noticia llega en medio de un clima político intenso dentro de la institución, que tendrá cinco listas compitiendo por la conducción.
La operación se concretó a través de la Corporación Buenos Aires Sur, organismo vinculado al Gobierno porteño, que adquirió la porción de terreno que todavía pertenecía a la cadena francesa y luego acordó su cesión a San Lorenzo por un plazo de 50 años. El convenio deberá ser refrendado el próximo 16 de junio en Asamblea.
“Esto le va a quedar al club independientemente de las elecciones”, afirmó Costantino durante la presentación. Además, apuntó contra gestiones anteriores al señalar que “se le mintió mucho al hincha” con proyectos y maquetas de estadios que, según dijo, no podían concretarse sin la recuperación de esos metros.
Las condiciones que deberá cumplir San Lorenzo
El acuerdo incluye una serie de compromisos sociales y deportivos que el club deberá llevar adelante como contraprestación por la cesión del predio. Entre ellos figuran el otorgamiento de becas deportivas para chicos de la Comuna 8, la construcción de cinco playones deportivos en un plazo máximo de diez años, la creación de un corredor verde de 1.600 metros cuadrados alrededor del futuro estadio y el desarrollo de un instituto educativo.
El convenio también establece una cláusula central: si en el plazo de diez años San Lorenzo no alcanza al menos el 20% de avance en la construcción del nuevo estadio, deberá devolver la porción del terreno cedida.
Durante la conferencia, Costantino exhibió una copia de la escritura y convocó para este miércoles a una reunión de Comisión Directiva ampliada, con la presencia de todos los binomios que competirán en las elecciones. El objetivo es darle respaldo político e institucional al acuerdo antes de su tratamiento formal en Asamblea.
San Lorenzo ya había recuperado en 2019 unos 27.000 metros cuadrados del predio histórico, gracias al aporte de sus hinchas a través de un fideicomiso y a pagos posteriores realizados con recursos de la institución. Sin embargo, todavía restaba resolver esta última fracción de más de 8.000 metros cuadrados, considerada indispensable para proyectar un estadio integral.
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