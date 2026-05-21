Escrituras en provincia: por qué en abril bajaron un 18% interanual, aunque se concretaron 10.000 operaciones

Con una caída del 10% frente a marzo y un fuerte retroceso en hipotecas. Dónde se venden más propiedades y cuál es el horizonte del mercado hacia adelante.

El mercado inmobiliario bonaerense volvió a mostrar señales mixtas durante abril. Aunque la cantidad de escrituras se mantuvo cerca de las 10.000 operaciones, los números reflejaron una desaceleración respecto de los meses previos y también frente al mismo período del año pasado, en un contexto donde el crédito hipotecario perdió impulso y la demanda todavía se mueve con cautela.

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Durante abril se concretaron 9.999 compraventas de inmuebles en la provincia de Buenos Aires , según las estadísticas elaboradas por el Colegio de Escribanos bonaerense. La cifra representó una caída del 18% interanual respecto de las 12.158 operaciones registradas en abril de 2025. Además, marcó una baja del 10% frente a marzo de este año.

Las hipotecas también reflejaron una fuerte retracción. En abril se registraron 1.023 actos hipotecarios, un descenso del 32% respecto de marzo, cuando se habían contabilizado 1.509 operaciones. En la comparación interanual, la caída alcanzó el 52%.

Para Guillermo Longhi , presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el mercado todavía atraviesa un escenario sin una dirección consolidada. Explicó: “Seguimos viendo un 2026 que no define la tendencia, pero los números de abril fueron inferiores respecto al mismo mes de 2025, como consecuencia de la caída de los créditos hipotecarios ".

El escribano sostuvo además que el comportamiento del sector continúa mostrando fuertes variaciones mensuales: “Será necesario esperar los próximos registros para evaluar si puede consolidarse una tendencia más definida”.

El crédito perdió fuerza

El retroceso de las hipotecas aparece hoy como uno de los factores centrales detrás de la desaceleración del mercado. Durante buena parte de 2025 y comienzos de 2026, el financiamiento bancario había funcionado como uno de los motores que permitieron recuperar operaciones luego de varios años de actividad deprimida.

Sin embargo, la suba del costo financiero, el deterioro de la relación cuota-ingreso y la menor oferta crediticia comenzaron a impactar sobre la demanda.

“Observamos una baja interanual significativa en la cantidad de operaciones, impactada en gran medida por la caída del crédito hipotecario, que es un motor clave para el acceso a la vivienda y para la actividad de la construcción”, explicó Longhi.

En ese contexto, desde el Colegio de Escribanos bonaerense reclamaron una mayor articulación entre los distintos actores del sector.

Agregó: “Consideramos fundamental convocar a una mesa de diálogo para aportar diagnóstico y propuestas que ayuden a evitar la desaceleración. La prioridad debería ser impulsar medidas realistas y adaptadas a las particularidades del mercado argentino”.

Pese al deterioro del crédito, el mercado todavía mantiene cierto movimiento impulsado por otros factores. Entre ellos, aparece la estabilidad cambiaria, que en los últimos meses mejoró parcialmente la previsibilidad para compradores e inversores.

“Hoy influye sobre todo un dólar estable y en niveles bajos, que transmite una mayor sensación de previsibilidad cambiaria”, sostuvo Longhi.

El presidente del Colegio de Escribanos aclaró que actualmente no se observan grandes oportunidades de precios, ya que los valores se mantienen relativamente estables, mientras que el crédito hipotecario conserva incidencia, aunque mucho más limitada que meses atrás.

Dónde se concentra la actividad

En cuanto al mapa de operaciones dentro de la provincia, Longhi explicó que las zonas más pobladas continúan siendo las que concentran el mayor dinamismo de compraventas.

Escrituras Hipotecas Provincia Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires

Longhi indicó: “Como suele ocurrir, las demarcaciones de mayor tamaño y densidad poblacional son las que más traccionan el volumen de escrituras. Allí es donde hoy se observa el mayor movimiento”.

En el mercado bonaerense, las operaciones continúan concentrándose principalmente en departamentos usados y viviendas de ticket medio (de hasta u$s100.000), especialmente unidades de dos y tres ambientes ubicadas en grandes centros urbanos del conurbano bonaerense y La Plata. El segmento usado sigue liderando las búsquedas por una combinación de valores más estabilizados, mayor oferta disponible y menor necesidad de financiamiento inicial.

Además, muchas familias priorizan hoy propiedades listas para habitar frente a proyectos en desarrollo, en un contexto donde el crédito hipotecario perdió fuerza y el costo de construcción todavía se mantiene elevado en dólares. También influye la búsqueda de resguardo de valor en ladrillo por parte de pequeños ahorristas e inversores.

Marzo había dejado un dato que generó expectativas positivas en el sector: más de 11.000 compraventas y el mejor registro para ese mes desde 2018. Sin embargo, abril volvió a instalar dudas sobre la capacidad del mercado para sostener ese nivel de actividad durante el resto del año.

“Si se mantiene la tendencia que muestran las últimas estadísticas, es probable que se produzca una baja en la cantidad de operaciones. Hoy están dadas las condiciones para una desaceleración del mercado”, advirtió Longhi.

El escribano consideró que marzo representó un hito importante, aunque aclaró que sin recuperación del crédito hipotecario y otras medidas de incentivo será difícil mantener ese ritmo de operaciones a lo largo de 2026.

La confianza, la variable que sigue definiendo el mercado

Para Matías Bettatis, presidente de Bettatis Asesores Inmobiliarios, el comportamiento actual del mercado inmobiliario no puede analizarse únicamente desde las escrituras o el crédito hipotecario.

“Creo que uno de los puntos más importantes sigue siendo la confianza. No solamente una macro ordenada, sino que el mercado empiece a percibir movimiento genuino en la microeconomía”, detalló.

Casas Vicente López Propiedades Casas de tres y cuatro ambientes, con o sin cocheras, como esta de Vicente López, también captan operaciones en la provincia de Buenos Aires

Según el analista, cuando aparecen señales concretas de consumo, circulación de dinero y mejora en ingresos, automáticamente cambia la percepción de compradores e inversores. Eso termina impactando también en la capacidad de compra.

Bettatis sostuvo además que históricamente el mercado inmobiliario argentino logró moverse incluso sin crédito masivo, por lo que considera que la confianza continúa siendo una variable central: “La vivienda es una decisión emocional y financiera al mismo tiempo. La gente necesita sentir previsibilidad y creer que el esfuerzo va a sostenerse".

En paralelo, advirtió que no alcanza solamente con mirar el número de escrituras para interpretar el momento del mercado.

“Hay que observar velocidad de absorción, consumo de stock y calidad de la demanda. Muchas veces el mercado empieza a cambiar antes de que cambien las escrituras”, explicó.

Respecto del crédito hipotecario, Bettatis consideró que el desafío no pasa únicamente por mejorar las tasas. Afirmó: “Todavía tenemos salarios nominales bajos respecto del valor de la vivienda y modelos de evaluación que dejan afuera a muchos trabajadores independientes”.

En ese sentido, planteó que monotributistas, profesionales y comerciantes deberían tener un rol más relevante dentro del sistema hipotecario.

Por último, el empresario explicó que algunas variables permiten anticipar movimientos futuros antes de que aparezcan reflejados en las estadísticas oficiales.

“Cuando mejora la capacidad real de compra, aumenta la confianza y el mercado gana velocidad. Primero se consume stock, después baja la oferta y más adelante aparecen movimientos genuinos de precios”, analizó.

Bettatis concluyó que “el desafío no es solamente que exista crédito hipotecario, sino que realmente funcione y logre transformarse en una herramienta concreta de acceso a la vivienda”.